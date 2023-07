María Patiño ha sorprendido mucho a los telespectadores de Telecinco y, más concretamente, a los de Socialité . Este es el programa de cotilleos que ha presentado los mediodías de todos los fines de semana desde hace más de seis años, el primero que le dio la oportunidad de ponerse al frente de un espacio en solitario. Pues bien, acaba de anunciar que lo deja. Ha sido al final de la emisión cuando, por sorpresa, se despedía de la audiencia con un mensaje que pocos esperaban: «Cuidadme, socialiteros , a mis niños. A partir de ahora vendrá mi compañera Nuria Marín. Gracias, gracias y gracias por estar. Ya está, que me voy«, ha dicho sin querer darle demasiada importancia.

De este modo se confirma la confianza de la cadena en Nuria Marín, la catalana que ha conseguido hacerse un lugar. Cada vez tiene más peso y más seguidores, los que pueden aumentar ahora que se quedará con el lugar de María Patiño. Es cierto que hace años que trabaja en el programa como sustituta, un papel que últimamente interpretaba con mucha más frecuencia.

María Patiño abandona Socialité | Telecinco

¿Qué hará ahora María Patiño y por qué deja Socialité ?

María Patiño no ha dado ninguna explicación de su marcha durante el programa, pero sí que ha escrito un tuit que hace pensar que no se encuentra en un buen momento y encuentra que necesita dejarlo todo atrás. ¿Y por qué lo decimos esto? Al haber compartido el siguiente mensaje: «Ha llegado el momento de desconectar. Nos vemos este septiembre. No es un adiós, es la necesidad vital de decir hasta pronto «. La periodista gallega empieza -y necesita- vacaciones, un verano en el que podría tener una sorpresa.

Y es que hay que recordar que ella es una de las colaboradoras de Sálvame que han firmado el contrato con Netflix. Todavía no se sabe cuándo empiezan las grabaciones a Miami, pero sí que ella participará. Se supone que ahora los dejarán como mínimo un mes para descansar, pero después tocará viajar hasta allí para grabar un programa especial con el cual la plataforma quiere ver si realmente consiguen audiencia gracias a los programas del corazón.

Ha llegado el momento de desconectar. Nos vemos en septiembre. No es un adiós es la necesidad vital de decir hasta luego. pic.twitter.com/XO9Wxaccur — Maria patiño (@maria_patino) July 16, 2023

El GIF con que acompaña su tuit deja claro que necesita apagar el interruptor, desaparecer de la primera línea mediática para volver en septiembre con las pilas cargadas.