‘Sálvame’ dará el salto a Netflix: así será la segunda vida del programa

Sálvame tendrá una segunda vida en una plataforma de pago, una salida que pocos esperaban. El icónico programa del corazón de Telecinco desaparecerá de la parrilla de Telecinco, pero pasará a formar parte de los contenidos de Netflix. El titular suena extraño a simple vista, pero Lecturas da por hecho que así será. La productora La Fábrica de la Tele estaría intentando adaptar el formato a uno adecuado para este nuevo escenario.

Lo primero que han decidido son los nombres de los colaboradores que formarán parte de esta aventura: Belén Esteban, María Patiño, Kiko Matamoros, Kiko Hernández, Lydia Lozano, Chelo García Cortés y Víctor Sandoval. Todos ellos forman parte del núcleo duro de tertulianos del espacio desde su creación, por lo que parece lógica la elección. Sorprende la ausencia de Jorge Javier Vázquez, pero podría tener que ver con alguna cláusula de exclusividad en su contrato con Mediaset.

¿Cómo será el Sálvame de Netflix?

¿Y en qué consistirá este Sálvame 2.0 ? La idea es que los colaboradores vayan de viaje hasta Sudamérica y que los graben mientras la recorren como si se tratara de un Callejeros Viajeros . No mostrarán los rincones más turísticos de cada país, sin embargo, sino que visitarán los programas del corazón similares a Sálvame que emiten actualmente en aquella zona del mundo.

Algunos se atreven a afirmar cuál será el nombre de esta renovación, Sálvame Return . No se saben más detalles, más allá que esta nueva versión se podrá ver a través de Netflix. Los veremos en programas con los que han conectado a lo largo de todos estos años en Telecinco, algunos espacios de México, Argentina, Venezuela o Chile.

Los colaboradores de Sálvame podrían dar el salto a Netflix | Telecinco

Lo más probable será que el grupo de tertulianos viajen hasta allá y que las cámaras los vayan siguiendo en su recorrido. Netflix acostumbra a estrenar formados semanalmente o de unos cuantos capítulos a la vez, así que sería extraño que esta fuera una entrega diaria como lo era hasta ahora. Todavía estarían negociando cómo hacerlo, así como los detalles de cuando empezar a grabarlo y emitirlo.