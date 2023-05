Sálvame se despedirá de la pequeña pantalla el próximo 16 de junio, una despedida que se espera triste porque hace 14 años que meriendan cada tarde con un público que ha sido fiel a pesar de las polémicas. Los colaboradores han asegurado que se han enterado de que se quedan sin trabajo por la prensa, lo que muchos no se han llegado a creer. Hacía más de un año que se especulaba con el final del programa del corazón por culpa de las bajas audiencias… ¿Realmente les ha sorprendido la decisión?

En medio de la guerra de productoras que se vive en Mediaset, AlgoPasaTV ha publicado en exclusiva cómo se gestó realmente esta decisión y que sabían al respeto sus tertulianos. Las fuentes con las que han podido hablar confirman que, efectivamente, la cúpula no los anunció que cerrarían el chiringuito.

En realidad, parece que hacía semanas que la dirección sabía que lo cancelarían: «Hacía semanas que habían decidido que el formato había muerto. Eso sí, sin confirmarlo a sus protagonistas. Trabajaban con los sucesores a escondidas».

La cronología de los hechos sería la siguiente: «El 18 de abril, la cúpula de Mediaset tuvo varias reuniones y, a mediodía, se reunieron con la directiva de una de las productoras que ocuparán el agujero del programa. Aquella semana se acabaron de perfilar los detalles de un plan que había empezado semanas antes, el final del programa. El 20 de abril registran un nuevo formato para las tardes de verano, Así es la vida «.

Expliqcan cómo se gestó la cancelación de Sálvame | Instagram

«Solo unos días antes, se habían reunido con La Fábrica de la Tele para preparar una serie de especiales para el 14.º cumpleaños de Sálvame . Finalmente, declinaron la idea (el programa ya estaba muerto para ellos), pero les aseguran la continuidad a la cúpula de la productora. Permitieron que aseguraran una continuidad que Mediaset ya sabía que no existiría», aseguran.

El viernes 5 de mayo, Óscar Cornejo habría confirmado en una llamada telefónica «acalorada» con la cúpula que Mediaset cancelaría el programa: «No les habían llamado, no les habían comunicado nada ni los habían hecho partícipes de la decisión, se enteraron por la prensa».

Ana Rosa Quintana se queda el agujero que deja libre Sálvame

Ana Rosa Quintana ha confirmado este lunes que será ella la encargada de ponerse al frente del nuevo programa de Telecinco. A partir de septiembre, la veremos al frente de un programa de actualidad que combinará información y entretenimiento. Eso sí, no dejará su lugar por las mañanas: «No estaré aquí toda la mañana, pero hasta las elecciones estaré a la mesa política y que Dios reparta suerte. He aceptado la propuesta porque la cadena me lo ha pedido. Se los tengo que agradecer los 19 años de éxito y tranquilidad y cuando me lo piden, el justo es devolver el que me han dado».