Sálvame s’acomiadarà de la petita pantalla el pròxim 16 de juny, un comiat que s’espera trist perquè fa 14 anys que berenen cada tarda amb un públic que ha estat fidel malgrat les polèmiques. Els col·laboradors han assegurat que s’han assabentat que es queden sense feina per la premsa, el que molts no s’han arribat a creure. Feia més d’un any que s’especulava amb el final del programa del cor per culpa de les baixes audiències… Realment els ha sorprès la decisió?

Enmig de la guerra de productores que es viu a Mediaset, AlgoPasaTV ha publicat en exclusiva com va gestar-se realment aquesta decisió i què sabien al respecte els seus tertulians. Les fonts amb les quals han pogut parlar confirmen que, efectivament, la cúpula no els va anunciar que tancarien la paradeta.

En realitat, sembla que feia setmanes que la direcció sabia que el cancel·laria: “Feia setmanes que havien decidit que el format havia mort. Això sí, sense confirmar-ho als seus protagonistes. Treballaven amb els successors d’amagat”.

La cronologia dels fets seria la següent: “El 18 d’abril, la cúpula de Mediaset va tenir diverses reunions i, al migdia, es van reunir amb la directiva d’una de les productores que ocuparan el forat del programa. Aquella setmana van acabar-se de perfilar els detalls d’un pla que havia començat setmanes abans, el final del programa. El 20 d’abril registren un nou format per a les tardes d’estiu, Así es la vida“.

Expliquen com va gestar-se la cancel·lació de Sálvame | Instagram

“Només uns dies abans, s’havien reunit amb La Fábrica de la Tele per preparar una sèrie d’especials per al 14è aniversari de Sálvame. Finalment, van declinar la idea (el programa ja estava mort per a ells), però els asseguren la continuïtat a la cúpula de la productora. Van permetre que asseguressin una continuïtat que Mediaset ja sabia que no existiria”, asseguren.

Divendres 5 de maig, Óscar Cornejo hauria confirmat en una trucada telefònica “acalorada” amb la cúpula que Mediaset cancel·laria el programa: “No els havien trucat, no els havien comunicat res ni els havien fet participis de la decisió, van assabentar-se’n per la premsa”.

Ana Rosa Quintana es queda el forat que deixa lliure Sálvame

Ana Rosa Quintana ha confirmat aquest dilluns que serà ella l’encarregada de posar-se al capdavant del nou programa de Telecinco. A partir de setembre, la veurem al capdavant d’un programa d’actualitat que combinarà informació i entreteniment. Això sí, no deixarà el seu lloc als matins: “No estaré aquí tot el matí, però fins a les eleccions estaré a la taula política i que Déu reparteixi sort. He acceptat la proposta perquè la cadena m’ho ha demanat. Els hi he d’agrair els 19 anys d’èxit i tranquil·litat i quan m’ho demanen, el just és retornar el que m’han donat”.