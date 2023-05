Guerra a Mediaset: Ana Rosa deixa sense espai la productora catalana

Ana Rosa Quintana és la nova reina de Mediaset. Ella és la principal beneficiada de la cancel·lació de Sálvame, tenint en compte que l’han seleccionat a ella –i la seva productora- per ocupar la franja que deixa lliure el programa del cor. A partir del 19 de juny, la veurem a ella en un espai nou que emetran cada tarda. Hi haurà saturació d’Ana Rosa, a més a més, perquè ha assegurat que compaginarà aquest projecte amb la seva presència a El programa de Ana Rosa dels matins.

La guerra de productores és ferotge des de fa anys, però ara s’ha agreujat encara més. Totes haurien intentat fer-se amb un lloc a la graella molt sucós, però la guanyadora ha estat Unicorn Content. Aquesta és l’empresa que va muntar Ana Rosa després de la venda de Cuarzo Producciones, la segona amb més programes a Mediaset actualment. Ella és la presidenta d’un grup que compta amb cada vegada més programes en antena, un avantatge que es tradueix en milers i milers d’euros. Quins són els participants d’aquest enfrontament?

La Fábrica de la Tele, la productora catalana de Sálvame

Aquesta batalla l’ha perdut clarament La Fábrica de la Tele, la productora catalana que va crear Sálvame. Els seus directius són el tarragoní Óscar Cornejo i Adrián Madrid, un duo que va ajuntar-se el 2002 per satisfer l’encàrrec de crear Aquí hay tomate. Des de llavors han arribat a tenir moltíssims programes a Telecinco, entre els quals destaquen alguns èxits com La Noria, Cazamariposas o Hormigas Blancas. Amb l’adeu del programa de Jorge Javier Vázquez i, en conseqüència, també del Sálvame Deluxe, només es quedaran amb Socialité en antena. A Cuatro, però, també tenen el Todo es mentira de Risto Mejide i Focus.

La clatellada cap a aquesta empresa ha estat majúscula, una productora que han anat aïllant a poc a poc fins a deixar-los amb molt pocs projectes en marxa. Sálvame era el seu gran actiu i queda clar que aquesta cancel·lació els afectarà moltíssim. Mediaset ha deixat de confiar en ells i no ho dissimulen, una productora que han relegat a la segona cadena de la casa. La següent baixa podria ser Socialité, el programa que els queda a Telecinco. De moment sembla que l’espai més gamberro de María Patiño funciona, però és qüestió de temps que també el substitueixin per un projecte d’una altra productora.

I com és que han volgut allunyar-se de l’empresa catalana d’Óscar Cornejo? La política podria tenir-hi a veure, encara que no se sap si és així o si és casualitat perquè no han volgut pronunciar-se sobre els motius d’aquesta pèrdua de confiança.

La Fábrica de la Tele, cada vegada amb menys poder

Unicorn Content, la potent productora d’Ana Rosa Quintana

Com dèiem, Ana Rosa Quintana és la presidenta d’Unicorn Content. Aquesta productora la va crear per ajudar-la a ser propietària de si mateixa, una editora que ho decideix absolutament tot sobre els seus programes. Actualment estan darrere de moltíssims espais a Mediaset, una productora que ha aconseguit fer-se amb un lloc destacat a la graella. De fet, ocupen tota la franja matinal amb El programa de Ana Rosa, tenen també els migdies amb Ya es mediodía i acaben de signar la contractació de les tardes amb aquest programa nou que substituirà Sálvame.

Queda clar que el seu regnat és imparable, un monopoli sense precedents que demostra que Ana Rosa té el grup mediàtic menjant de la seva mà. I és que, a més a més d’aquests tres espais, també estan darrere de Fiesta, el programa del cor d’Emma García del cap de setmana, i de Cuatro al día.

La productora d’Ana Rosa té molt de poder | Unicorn

Cuarzo Producciones, l’antiga productora d’Ana Rosa que comença a agafar força

El tercer jugador en aquesta partida d’escacs és Cuarzo Producciones. Es tracta de la productora que tenia Ana Rosa Quintana fins que la vengués el passat 2017. En aquests moments compten amb la direcció d’un dels èxits de Telecinco, La isla de las tentaciones, així com d’alguns dels millors programes de La Sexta com són La Roca o Liarla Pardo. Juanra González és el seu director, un home que té poder però no tant com l’antiga presidenta de la productora.

Alguns dels programes de Cuarzo

De moment no hi ha cap empresa que faci ombra al poder d’Ana Rosa Quintana i la seva productora, la que continua acaparant més i més espai a televisió.