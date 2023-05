Gerard Piqué també ha volgut dir la seva arran de la cancel·lació de Sálvame. El futbolista mai no ha estat fan del programa del cor, una enemistat que ha tornat a demostrar. Estava fent un directe de la Kings League quan, de sobte, aprofitava per mostrar-se entusiasmat per l’eliminació d’aquest icònic espai de Telecinco. Ha estat fort que etzibés: “Hem fet que s’acabés Sálvame“, com si realment tingués alguna cosa a veure que ell hagi signat un contracte amb Mediaset per emetre els partits d’aquesta lliga de futbol que s’ha inventat.

Ibai Llanos li ha preguntat directament si tenia alguna cosa a veure i l’ex de Shakira s’ha vist forçat a reconèixer que no: “No, no. La veritat és que aquesta no era una condició perquè signéssim amb ells. No era per contracte que s’acabés el programa”.

PIQUÉ a favor de que hayan quitado @salvameoficial de Mediaset y esté la Kings League 😳 #AfterKings1 pic.twitter.com/d14ls09cv1 — Kings League Clips (@KLClips) May 8, 2023

Gerard Piqué reconeix que no li fa cap pena que eliminin Sálvame

Ara bé, alhora ha deixat clar que està encantat amb la cancel·lació: “Que s’hagi acabat no em sembla malament“. Els altres li han preguntat, amb sarcasme, què li ha fet Belén Esteban i Gerard Piqué ha deixat anar tota la fúria acumulada contra el programa: “Què m’ha fet? No tinc mala relació amb ella, però és indecent tot el que fan en aquest programa. Tot és mentida. A més a més, per a la societat és millor que s’acabi. Apa, ja teniu el titular”, deia tot mirant a càmera desafiant en ser conscient que aquestes declaracions contundents cridarien l’atenció de la premsa.

Gerard Piqué mai no ha tingut bona relació amb el programa del cor | Telecinco

El programa del cor de Telecinco s’ha posicionat clarament a favor de Shakira des que s’anunciés la separació de Gerard Piqué. La persecució que han fet contra ell i Clara Chía ha estat intensa, per la qual cosa ell veu justificat la mania que ha agafat contra ells. No ha ocultat la seva alegria per una notícia que deixarà orfes tots els seguidors d’un programa que s’ha mantingut en primera línia durant 14 anys.