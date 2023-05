Gerard Piqué, “trist” després del viatge a Miami: “Va haver-hi tensió”

Gerard Piqué acaba de tornar de l’escapada a Miami per veure els fills. És el primer viatge que fa des del trasllat de Shakira, Milan i Sasha a la ciutat més cara de Florida. La trobada amb l’ex no hauria estat molt agradable, sobretot perquè la cantant li hauria deixat clar que no podia estar més de cinc dies amb els petits. S’ha arribat a publicar en diversos mitjans llatinoamericans que l’exblaugrana s’hauria barallat amb el germà de Shakira, el Tonino, fins al punt d’assegurar que s’havien donat cops de puny.

Fonts properes a ell neguen taxativament aquesta informació, però: “Confirmen que va haver-hi tensió amb la cantant i la família, que el tracte no és tan amigable com abans i que potser hi ha algun malentès. Ara bé, sempre el solucionen de manera amigable i sense que ningú perdi les maneres”.

Després d’aquesta visita, Gerard Piqué s’hauria quedat afligit “i trist”. Així ho afirmen a 20 minutos: “Es confessa trist i disposat a continuar lluitant per a una tranquil·litat que no arriba. S’ha cansat de cedir, però els seus fills estan per sobre de qualsevol polèmica”. Shakira, no contenta amb haver guanyat la batalla del trasllat, sembla que continuaria amb ganes de gresca: “Han advertit a Gerard Piqué que l’ex podria fer un altre moviment mediàtic en les pròximes hores, però ell no té intenció de reaccionar-hi”.

Gerard Piqué, a la piscina de Miami amb els fills | Instagram

La relació de Gerard Piqué i Clara Chía, cada vegada més consolidada

Mentrestant, Gerard Piqué i Clara Chía continuen molt i molt enamorats. En tornar de Miami, la barcelonina l’esperava a la casa d’Esplugues tal com han pogut captar diversos paparazzi. Se l’ha vist a la terrassa prenent el sol, el que demostra que ja està adaptada a una casa que trepitjaria amb cada vegada més freqüència. Ara gaudiran d’unes setmanes de soledat i tranquil·litat fins que els nens de Piqué tornin a Barcelona quan acabin l’escola, ja que ell tindrà la custòdia durant la gran majoria de vacances escolars.

Diuen des de l’entorn familiar que els pares de Gerard Piqué estarien “ansiosos” per tornar a abraçar els nets i que passaran l’estiu tots junts per aprofitar i compensar el temps perdut. Des d’Informalia publiquen que a Shakira no li agrada gaire la idea que els fills passin les vacances amb la nova nòvia del pare, però tampoc no pot dir res o impedir-ho.