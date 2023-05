Gerard Piqué, «triste» después del viaje a Miami: «Hubo tensión»

Gerard Piqué acaba de volver de la escapada a Miami para ver a sus hijos. Es el primer viaje que hace desde el traslado de Shakira, Milan y Sasha a la ciudad más cara de Florida. El encuentro con su ex no habría sido muy agradable, sobre todo porque la cantante le habría dejado claro que no podía estar más de cinco días con los pequeños. Se ha llegado a publicar en varios medios latinoamericanos que el exblaugrana se habría peleado con el hermano de Shakira, Tonino, hasta el punto de asegurar que se habían dado puñetazos.

Fuentes próximas a él niegan taxativamente esta información, sin embargo: «Confirman que hubo tensión con la cantante y la familia, que el trato no es tan amigable como antes y que quizás hay algún malentendido. Ahora bien, siempre lo solucionan de manera amigable y sin que nadie pierda las formas».

Después de esta visita, Gerard Piqué se habría quedado afligido «y triste». Así lo afirman en 20 minutos : «Se confiesa triste y dispuesto a continuar luchando para una tranquilidad que no llega. Se ha cansado de ceder, pero sus hijos están por encima de cualquier polémica». Shakira, no contenta con haber ganado la batalla del traslado, parece que continuaría con ganas de guerra: «Han advertido a Gerard Piqué que su ex podría hacer otro movimiento mediático en las próximas horas, pero él no tiene intención de reaccionar».

Gerard Piqué, en la piscina de Miami con sus hijos | Instagram

La relación de Gerard Piqué y Clara Chía, cada vez más consolidada

Mientras tanto, Gerard Piqué y Clara Chía continúan muy y muy enamorados. Al volver de Miami, la barcelonesa lo esperaba en la casa de Esplugues tal como han podido captar diversos paparazzi . Se le ha visto en la terraza tomando el sol, lo que demuestra que ya está adaptada a una casa que pisaría con cada vez más frecuencia. Ahora disfrutarán de unas semanas de soledad y tranquilidad hasta que los niños de Piqué vuelvan a Barcelona cuando acaben la escuela, puesto que él tendrá la custodia durante la gran mayoría de vacaciones escolares.