Gerard Piqué i Shakira, barallats en la primera visita del culer a Miami

Gerard Piqué arribarà a Miami aviat, el primer dels molts viatges que haurà de fer per poder veure els seus fills. Milan i Sasha es retrobaran amb el pare pràcticament un mes després d’haver-se traslladat als Estats Units, on han començat una nova vida i escola. Encara no ha aterrat a Florida i ja ha tingut algun problema amb l’ex, qui no li posarà les coses gaire fàcils. Cal recordar que en el conveni de separació que han signat, queda clar que l’exfutbolista del Barça tindrà la custòdia dels petits 10 dies al mes. Quin és el problema? Que a l’abril ja els va tenir cinc dies, així que Shakira no li concedeix cap més i en aquesta ocasió només podrà gaudir d’ells els cinc restants.

Així ho assegura Lorena Vázquez, que ha pogut saber que els seus respectius equips legals s’han barallat força sobre aquest tema: “Gerard Piqué només podrà estar amb els nens cinc dies seguits”. Ara bé, a finals de mes podran retrobar-se una altra vegada perquè el futbolista aprofitarà que tenen vacances escolars.

Gerard Piqué dormirà en un hotel de Miami i Clara Chía està convidada

I on s’allotjarà Gerard Piqué cada mes quan vagi a veure’ls? De moment diverses fonts coincideixen en assenyalar un hotel com l’escenari d’aquests retrobaments familiars. Sembla que n’hauria trobat un a prop de l’escola dels nens, en el qual passaran aquests primers dies. La seva idea a més llarg termini és poder establir-se en un apartament que pugui convertir-se en una segona casa per als nens a la ciutat americana.

Un altre dels grans dubtes que generen aquests viatges a Miami és si Clara Chía està convidada. La nova parella de Gerard Piqué es quedarà sola a Barcelona 10 dies al mes o l’acompanyarà de tant en tant? Segons la periodista barcelonina, Shakira no hauria posat impediment amb què l’ex vagi acompanyat. De moment, però, tots dos haurien acordat que el millor és esperar al fet que la situació es normalitzi abans d’introduir-la d’una manera tan invasiva en la nova vida dels petits. Aquests darrers dies, la parelleta ha estat a Abu Dhabi per celebrar el 24è aniversari de la noia, així que el següent viatge romàntic haurà d’esperar una mica més.

Gerard Piqué visitarà els fills a Miami aviat | Europa Press

Shakira, mentrestant, està contenta amb la nova vida als Estats Units. Ja se l’ha vist a concerts amb amics i en moltes sortides socials, el que demostra que tenia ganes de recuperar aquesta faceta. A més a més, professionalment acaba de rebre una boníssima notícia en haver estat guardonada amb el premi Dona de l’any 2023 en els Billboard Mujeres Latinas en la Música.

Bones notícies professionals per a Shakira | Instagram

Gerard Piqué passarà aquests últims dies del mes amb els fills, però és probable que ho facin en la màxima intimitat i que aprofitin que allà no hi ha tants paparazzi que els coneguin per poder passar una mica més desapercebuts.