Gerard Piqué i Clara Chía, d’aniversari en un destí luxós i aïllat

Gerard Piqué i Clara Chía continuen enamorats i ben feliços. Aquest dimecres ha estat l’aniversari de la jove, que ha fet 24 anys, i ho han celebrat lluny de la persecució dels paparazzi. La parella ha escollit Abu Dhabi com a destí d’un viatge romàntic en el qual han pogut gaudir de la tranquil·litat i la certesa que no hi hauria premsa espanyola darrere. Això no ha impedit, però, que Laura Fa i Lorena Vázquez s’assabentessin del seu destí i en publiquessin detalls a El Periódico.

Les periodistes catalanes asseguren que darrere d’aquests dies a l’estranger s’amaga un motiu clar, intentar passar desapercebuts en una ciutat en la qual no és fàcil ser periodista perquè allà es garanteix la privacitat dels seus famosos. A més a més, es troben fora de la temporada alta de turistes i, en aquests moments, s’hi pot estar sense grans aglomeracions. Tenint en compte que és difícil treballar com a fotògraf allà, encara no s’ha aconseguit cap fotografia de la seva estada i tampoc no es coneixen molts detalls.

Gerard Piqué i Clara Chía volien un viatge sense fotògrafs a prop | Europa Press

Gerard Piqué visitarà els fills a Miami aviat

El que sí que han pogut saber ha estat que, mentre ells gaudeixen del luxe àrab, aquí a Barcelona s’han reunit els advocats de Shakira i els de Gerard Piqué per acabar de perfil l’acord de custòdia que entrarà en vigor ara que la cantant s’ha instal·lat a Miami amb els nens, així com els últims detalls econòmics. Encara caldria decidir, per exemple, qui es fa càrrec de les despeses de les activitats extraescolars que realitzaran a partir d’ara.

Gerard Piqué visitarà els fills a Miami aviat | Telecinco

A més a més, s’ha filtrat a la premsa la data del primer viatge de Gerard Piqué cap allà per poder visitar els seus fills. Cal recordar que han arribat a l’acord que ell podrà tenir-los durant 10 dies cada mes sempre que pugui fer el viatge cap a Florida. El primer trasllat arribarà a finals de mes, quan l’exfutbolista visiti per primera vegada els petits des que s’instal·lessin als Estats Units: “Shakira ja sap quin dia arribarà el seu ex”, han dit a Y ahora Sonsoles. Comença, d’aquesta manera, una nova rutina per al barceloní que el forçarà a fer un viatge llarg cada mes per poder veure els petits Milan i Sasha, que deuen estar desitjant l’arribada d’un pare a qui veuran bastant menys a partir d’ara.