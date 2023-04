Comunicat desesperat de Shakira per protegir els fills

Shakira ha passat la Setmana Santa de viatge amb els nens i una amiga, uns dies de desconnexió que ben segur que necessitava després de tota l’allau mediàtica que ha generat la separació de Gerard Piqué. Està a punt de començar una nova vida a l’altra banda de l’oceà, un ressorgir de la cantant a Miami en el que l’acompanyaran els petits Milan i Sasha. Ells iniciaran les classes en la prestigiosa escola americana que han escollit per a ells d’aquí a pocs dies, un canvi de vida que també els afecta directament. La premsa els ha perseguit molt en aquests primers mesos dels pares separats i això té farta a la colombiana, que ha esclatat contra els paparazzi en un comunicat que espera que tingui efecte.

Shakira marxa de Barcelona en jet privat amb els fillls | Europa Press

En ell, lamenta el tracte que han donat als petits en sotmetre’ls a una pressió que no es mereixen. A més a més, confia que els deixin en pau a partir d’ara: “Apreciats amics, periodistes i mitjans de comunicació. En aquest moment de canvis en la meva vida com a figura pública, és comprensible que existeixi una permanent curiositat per part de la premsa al voltant meu i de la meva família. No obstant això, els meus fills Milan i Sasha han viscut un any molt difícil i han patit un incessant assetjament i una persecució sense treva per part dels paparazzi i diversos mitjans de comunicació a Barcelona”.

“Ara que inicien una nova etapa en les seves vides, demano encaridament als mitjans en nom dels meus fills que, si us plau, respectin el seu dret a la intimitat. Els demano que s’abstinguin de seguir-los fins a la sortida o entrada de l’escola, esperar-los a la porta de casa nostra o perseguir-los fins a les seves activitats extraescolars i lúdiques com ha passat cada dia a Barcelona amb l’objectiu d’obtenir captures fotogràfiques o millors ràtings”, lamenta Shakira en un escrit sense precedents.

Shakira envia un comunicat per protegir els fills | Instagram

Shakira confia que els paparazzi deixin en pau els fills ara que marxen a viure a Miami

Shakira espera que els periodistes i fotògrafs siguin “sensibles” a la situació que enfronten els seus fills i puguin comportar-se “de la forma més humana” perquè estem parlant de “la salut, integritat física i emocional” de dos menors de 8 i 10 anys que “només desitgen poder sortir al carrer i assistir a l’escola tot sentint-se sans i estalvis” amb la tranquil·litat de no ser “perseguits” o “sotmesos a l’escrutini constant de les càmeres”.

L’artista està enfadada i demana que deixin tranquils els nens en la seva nova vida, tenint en compte que ja deuen estar patint prou per tota aquesta situació. Un escrit que no signa com a cantant famosa, “sinó com a una mare” que vol “protegir i cuidar el benestar psicològic i emocional dels fills”.