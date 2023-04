Reunió imminent dels advocats de Piqué i Shakira per parlar dels fills

El trasllat de Shakira i els seus fills a Miami obre una nova etapa del serial amb l’exfutbolista Gerard Piqué. L’ara empresari del món de l’entreteniment haurà de viatjar cada mes als Estats Units per poder veure els seus fills, que aviat començaran a estudiar en una luxosa escola de Miami que costa uns 7.000 euros mensuals. Segons avança El Periódico, els advocats de la cantant i del futbolista tenen agendada una reunió imminent per parlar dels fills, de la custòdia i dels règims de visita.

Segons l’acord de separació que va signar fa un temps, Piqué té dret a tenir la custòdia d’en Sasha i en Milan 10 dies al mes. Ramón Tamborero, l’advocat de renom que defensa Piqué, ha confirmat que després de les vacances de Setmana Santa tindran una reunió amb els advocats de Shakira per “organitzar-ho tot” i, si tot va bé, aquest mes d’abril l’exfutbolista ja podria gaudir de la seva primera estada amb els nens. Mentrestant, Shakira és de vacances a les illes Turcas i Caicos, al nord de la República Dominicana.

Shakira ja ha escollit escola per als fills a Miami – Europa Press

Canvi de vida a Miami… i canvi de casa?

El pròxim dimarts els nens comencen l’escola, una de les millors de Florida, i també estrenaran casa. Segons explica la premsa local, Shakira està remodelant una casa que va comprar l’any 2001, quan sortia amb Antonio De La Rúa. Es tracta d’una mansió situada a North Bay Road Drive, a South Beach, una de les zones més luxoses de Miami. Fa uns anys se la va intentar treure de sobre i la va posar al mercat per 15 milions d’euros, però no va trobar comprador.

Els rumors diuen que a cantant colombiana ha optat per recuperar la casa de South Beach de manera temporal, ja que la seva ubicació no seria la més idònia per portar una vida discreta i allunyada del focus mediàtic. Alguns mitjans comenten que Shakira estaria mirant cases a Indian Creek, una illeta d’1,2 kilòmetres quadrats on només hi ha una trentena de mansions i que disposa de la seva pròpia força policial. És una de les urbanitzacions més exclusives del món des que Julio Iglesias va mudar-s’hi a principis dels anys 80.