Gerard Piqué i Shakira comencen la batalla per la custòdia dels fills

Gerard Piqué i Shakira comencen la batalla per la custòdia dels dos fills que tenen en comú, de nou i set anys. La parella va anunciar la separació a principis del mes de juny, una ruptura que ha fet parlar moltíssim… sobretot per les presumptes infidelitats que hauria comès el futbolista blaugrana. Vivien a Barcelona des de feia 12 anys, una estada a la capital catalana que la cantant vol deixar enrere aviat.

Des del principi s’ha dit que la colombiana vol traslladar-se a viure a Miami amb els nens, un desig que sembla que està disposada a mantenir fins al final. De fet, aquest és el principal punt de conflicte entre ells ara que comencen a moure la paperassa de la separació.

La Vanguardia ha pogut saber que ambdós ja han contractat els advocats que els defensaran en aquest repartiment de la custòdia. Haurien escollit dos bufets legals molt prestigiosos, amb experiència en divorcis de famosos. Aquesta setmana haurien començat a reunir-se per separat per rebre l’assessorament dels experts, dos advocats que competiran entre ells per veure qui es queda amb el millor tracte.

Gerard Piqué i Shakira haurien trencat | Europa Press

Gerard Piqué no vol que els fills marxin a viure a Miami

El primer pas ha estat emetre la sol·licitud de Shakira per poder emportar-se els nens a Miami, el que faria per poder revitalitzar la seva carrera discogràfica a l’altra banda de l’oceà. Si ha escollit la ciutat de Florida és perquè allà té una casa de més de 10 milions d’euros, una mansió a la que Gerard Piqué no vol que visquin els fills perquè la distància faria molt difícil que els pogués veure amb freqüència. Ella manté que podria visitar-los sempre que volgués, el que demostra oferint-li un règim de visites amplíssim.

El problema és que Gerard Piqué continua jugant al Barça i ha de jugar els partits els caps de setmana, per la qual cosa li seria molt difícil viatjar cada setmana a Miami encara que tingui un jet privat a la seva disposició. El català vol lluitar per impedir que se’ls emporti, ja que considera que els nens tenen la família i els amics aquí i que els perjudicaria abandonar la ciutat en què han nascut.

Les dues postures són totalment diferents, el que sempre és sinònim d’una batalla judicial intensa. Ambdós hauran d’acabar cedint, per això, el que s’està demostrant en un clima que de moment diuen que és civilitzat. De fet, aquestes fonts asseguren que és possible que arribin a un acord aviat.