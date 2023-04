La cançó de Shakira contra Gerard Piqué, analitzada a la universitat

Shakira ha volgut aprofitar la ruptura amb Gerard Piqué per fer diners. La situació l’ha generat molts maldecaps, però li ha donat la volta i ha escrit un parell de cançons contra ell. La més icònica ha estat la que ha fet en col·laboració amb Bizarrap, un tema que ha assolit un rècord rere un rècord. Ara ha superat encara més les expectatives en arribar a la Universitat, un tema que analitzaran seriosament des de la Facultat de Dret de la Universitat de Castella-La Manxa.

La notícia ha sorprès moltíssim, ja que la cançó es convertirà en objecte d’estudi en una classe que tindrà lloc avui. En el perfil de Twitter oficial del centre han assegurat que l’analitzaran des del punt de vista jurídic i per les implicacions que podria tenir. A l’anunci de la convocatòria han escrit un missatge que fa gràcia: “Està clara-ment dirigit a estudiants de Dret i a les persones a les quals els piqui la curiositat. Volem aproximar l’alumnat algunes qüestions jurídics rellevants, tot recorrent a un tema conegut pels mitjans de comunicació i que els interessa”.

Expliquen que abordaren la cançó des de la visió del dret a la intimitat, honor i pròpia imatge; així com des del dret constitucional i l’internacional per veure com podria parlar-se d’aquesta cançó des d’aquests aspectes en unes hipotètiques demandes. Aquesta es tracta d’una jornada en què parlaran de les implicacions jurídiques del cas de Shakira i Gerard Piqué a propòsit de la cançó. Acaba de començar una xerrada sobre el despit i els límits del dret a l’honor. Tot just després, una catedràtica aprofitarà el tema de Miley Cyrus contra l’ex també per comparar una i altre i parlar sobre la llibertat creativa en el dret constitucional.

Una cançó plena d’indirectes i retrets cap a Gerard Piqué i Clara Chía, la seva nova parella. Ara analitzaran quines demandes podrien interposar contra ella per tot el que ha arribat a dir sobre ells en el tema.