Shakira s’emporta una olivera del jardí a Miami: el trasllat més boig

Shakira, els nens i els pares han marxat cap a Miami definitivament. La família ja està instal·lada allà després d’un trasllat que ha trigat molt en arribar, tenint en compte totes les complicacions que hi ha hagut. Gerard Piqué va acabar cedint després de molta insistència de la cantant per endur-se els petits, els qui han canviat de vida radicalment. Aquesta mateixa setmana haurien iniciat les classes a la seva nova escola, en la qual compartiran classe amb companys molt internacionals.

La casa també serà diferent, encara que podran comptar amb les seves pertinences. Els fotògrafs instal·lats a la porta de la casa familiar d’Esplugues han pogut ser testimoni de com han anat marxant camions de mudances plens a rebentar amb un munt de caixes. En una d’aquestes guàrdies, s’ha aconseguit una fotografia que demostra que Shakira ha volgut endur-se coses estranyes de la seva vida anterior. Entre elles, un arbre del seu jardí.

La imatge ha sobtat moltíssim, una olivera a la qual no ha volgut renunciar. No volia deixar-la a Barcelona, un arbre que s’endurà en vaixell fins allà si fa falta. En la mansió que tindrà a Florida disposarà d’un espai exterior amb plantes i, per descomptat, un arbre en concret al qual deu tenir molta estima perquè li haurà costat moltíssims diners organitzar aquest viatge per ell.

Shakira mandando quitar un árbol de la casa de Barcelona para llevárselo a Miami, es los más random que verás hoy. Debe tener un un gran significado para ella 🤩 pic.twitter.com/XbQhXS64ks — Shakira World 🌍 (@shakiracarla) April 12, 2023

Què passarà amb la casa d’Esplugues de Shakira i Gerard Piqué?

Molts es pregunten què farà ara Gerard Piqué amb la casa d’Esplugues, la que ha quedat a nom seu. Lecturas diu que no està clar qui anirà a viure allà, però que l’exfutbolista i Clara Chía podrien traslladar-s’hi i començar a viure junts allà. També podria ser que decidissin vendre-la o llogar-la, una decisió que tindria sentit si el noi no volgués tornar a un espai en el qual hauria conviscut durant més d’una dècada amb Shakira i en la qual hauria vist créixer els seus fills.

La cantant deixa la casa protegida per una altra bruixa | Europa Pres

Cap dels dos s’ha pronunciat al respecte, així que caldrà esperar per veure quina decisió prenen amb aquesta propietat.