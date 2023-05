La casa dels sogres de Shakira, batejada a Google Maps: “‘La bruja piruja'”

La separació de Shakira i Gerard Piqué ha estat un dels temes més comentats de l’any. Tot ha acabat amb el trasllat de la cantant colombiana i els fills a Miami, ciutat en la qual resideixen actualment. L’exfutbolista del Barça els ha visitat per primera vegada durant el pont de maig, el que algú ha aprofitat per fer una malifeta al Google Maps.

La sorpresa ha estat que, a la seva tornada, s’ha trobat un canvi en l’aplicació de mapes més famosa. Quan actualment es busca l’adreça del domicili de Shakira, surt assenyalada directament com “Casa Shakira“. El més fort és que, tot just al costat, la casa dels antics sogres també ha estat batejada per algun graciós. Ja és icònica la presència d’un nino d’una bruixa a mida real en el balcó de Shakira, la que mirava cap al jardí dels pares de Gerard Piqué. Doncs bé, ara a Google Maps surt l’etiqueta “La bruja piruja” a sobre de la llar dels Piqué.

Google es fa ressò del mal rotllo entre Shakira i la sogra

Shakira col·loca una altra bruixa al balcó | Europa Press

Google Maps permet una etiqueta errònia i amb mala bava

No queda constància de qui ho ha fet i tampoc queda gaire clar com és que Google ha permès que passi això. Sigui com sigui, les dues ubicacions estaran rebent milers de visites ara que s’ha sabut que havia passat això.

Com és habitual en aquests casos, els dos punts ja compten amb ressenyes de Google. Alguns usuaris els han qualificat amb un 5, però en alguns dispositius ja no es pot veure el punt del mapa corresponent als sogres de la Shakira, una modificació que haurien fet ara que s’ha viralitzat l’error de la plataforma en permetre-ho.

Shakira deu haver rigut de valent en assabentar-se, ja que amb això torna a demostrar-se que molts creuen que ella és la principal guanyadora en aquesta guerra mediàtica. Els sogres no estaran tan contents en veure que Google qualifica la seva casa d’aquesta manera, però poc a fer tenien a fer més enllà de denunciar-ho.