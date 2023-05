Gerard Piqué también ha querido decir la suya a raíz de la cancelación de Sálvame . El futbolista nunca ha sido fan del programa del corazón, una enemistad que ha vuelto a demostrar. Estaba haciendo un directo de la Kings League cuando, de repente, aprovechaba para mostrarse entusiasmado por la eliminación de este icónico espacio de Telecinco. Ha sido fuerte que espetara: «Hemos hecho que se acabara Sálvame «, como si realmente tuviera algo a ver que él haya firmado un contrato con Mediaset para emitir los partidos de esta liga de fútbol que se ha inventado.

Ibai Llanos le ha preguntado directamente si tenía algo a ver y el ex de Shakira se ha visto forzado a reconocer que no: «No, no. Bien es verdad que esta no era una condición para que firmáramos con ellos. No era por contrato que se acabara el programa».

PIQUÉ a favor de que hayan quitado @salvameoficial de Mediaset y esté la Kings League 😳 #AfterKings1 pic.twitter.com/d14ls09cv1 — Kings League Clips (@KLClips) May 8, 2023

Gerard Piqué reconoce que no le hace ninguna pena que eliminen Sálvame

Ahora bien, a la vez ha dejado claro que está encantado con la cancelación: «Que se haya acabado no me parece mal«. Los otros le han preguntado, con sarcasmo, qué le ha hecho Belén Esteban y Gerard Piqué ha soltado toda la furia acumulada contra el programa: «¿Qué me ha hecho? No tengo mala relación con ella, pero es indecente todo lo que hacen en este programa. Todo es mentira. Además, para la sociedad es mejor que se acabe. Ala, ya tenéis el titular», decía mirando a cámara desafiante al ser consciente que estas declaraciones contundentes llamarían la atención de la prensa.

Gerard Piqué nunca ha tenido buena relación con el programa del corazón | Telecinco

El programa del corazón de Telecinco se ha posicionado claramente a favor de Shakira desde que se anunciara la separación de Gerard Piqué. La persecución que han hecho contra él y Clara Chía ha sido intensa, por lo que él ve justificado la manía que ha cogido contra ellos. No ha ocultado su alegría por una noticia que dejará huérfanos a todos los seguidores de un programa que se ha mantenido en primera línea durante 14 años.