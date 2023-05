Shakira, potent en un discurs feminista i amb un dard cap a Gerard Piqué

Shakira ha rebut el premi a dona de l’any en la gala de llatines de la música de Billboard. En el discurs d’agraïment, la cantant colombiana s’ha mostrat entusiasmada i sobrepassada en ser rebuda per un aplaudiment increïble i amb tot el públic victorejant el seu nom. Ha enviat un dard enverinat cap a Gerard Piqué en unes paraules feministes i contundents: “Aquest ha estat un any de canvis sísmics en la meva vida, en el que de debò que he sentit més que mai, i en carn pròpia, què és ser dona i el que significa veritablement què vol dir ser dona. M’he adonat que les dones som molt més fortes del que pensem, som més valents del que creiem que som i crec que també som més independents del que ens van ensenyar a fer”.

I d’aquí, a fer una confessió personal: “A quina dona no li ha passat alguna vegada que, per exemple, per buscar l’atenció o l’estima o l’aprovació de l’altre s’ha oblidat de si mateixa? A mi m’ha passat alguna vegada. També arriba un moment en la vida de tota dona que una no depèn d’algú per arribar a estimar-se tal com és. Crec que hi ha un moment en la vida de tota dona que la cerca de l’altre es canvia per la cerca d’un mateix. Tota dona, quan el desig que tenim totes de ser perfectes, es desplaça pel desig de ser autèntiques”.

“Ja no importa tant si algú t’és fidel o no, el que importa realment és si continues sent-te fidel a tu mateixa. És veritat que quan em vaig sentir més perduda, va ser la música la que em va posar en el camí de mi mateixa. Les lliçons més importants que he après aquest any les he après d’altres dones i per elles, per a vostès, vaig escriure el que vaig escriure i vaig cantar el que vaig cantar perquè només una dona pot arribar a estimar fins a esquinçar-se. Només una dona pot parlar amb l’honestedat més brutal i pot cantar amb ràbia i ballar extasiades i emocionar-se fins a les llàgrimes. Això només ho pot fer una dona”, ha etzibat.

Shakira, dona de l’any de Billboard | Instagram

El discurs més feminista i contundent de Shakira

Shakira ha volgut agrair el suport de la seva mare: “Hi ha una dona molt especial per a mi, qui m’ha inspirat més que mai, que no està aquí avui. És la meva mare, Nadia Ripoll. Mami, si m’estàs veient a través de la televisió, després de les dificultats has enfrontat aquest any i continues dempeus amb aquest amor sense límits i la resiliència. Tu has estat la dona de l’any per a mi. Aquest reconeixement va per a tu. També va per als meus fills, Milan i Sasha, perquè per ells vull ser una millor dona cada dia. També va per a les meves amigues, que m’han sostingut quan les cames em flaquegen”.

“Per a totes les mares solteres que protegeixen els seus fills com lleones. Clàudia, amiga meva, tu ets una d’ella. Rebo amb molta estima aquest reconeixement. Per a mi més que celebrar la dona de l’any hauríem de celebrar l’any de les dones, perquè aquest ha estat l’any de les dones. Les dones hem tocat temes que no es podien tocar i hem dit coses que no es podien dir. Encara que hi hagi hagut algú que s’hagi queixat per allà, ja no hi ha marxa enrere perquè juntes hem fet un pas a l’endavant. Amb cada pas que fem som més lliures i més plenes, així que gràcies per aquest reconeixement. El comparteixo amb totes vosaltres, totes les dones increïbles en el món a les qui jo dic germanes i que tant m’han ensenyat perquè coneixen la seva vulnerabilitat i també la seva força. Gràcies”, ha prosseguit en unes paraules que demostren com se sent.