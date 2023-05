Shakira, potente en un discurso feminista y con un dardo hacia Gerard Piqué

Shakira ha recibido el premio a mujer del año en la gala de latinas de la música de Billboard. En el discurso de agradecimiento, la cantante colombiana se ha mostrado entusiasmada y sobrepasada al ser recibida por un aplauso increíble y con todo el público vitoreando su nombre. Ha enviado un dardo envenenado hacia Gerard Piqué en unas palabras feministas y contundentes: «Este ha sido un año de cambios sísmicos en mi vida, en el que de verdad que he sentido más que nunca, y en carne propia, qué es ser mujer y lo que significa verdaderamente qué quiere decir ser mujer. Me he dado cuenta de que las mujeres somos mucho más fuertes de lo que pensamos, somos más valientes de lo que creemos que somos y creo que también somos más independientes de lo que nos enseñaron a hacer».

Y de aquí, a hacer una confesión personal: «¿A qué mujer le ha pasado alguna vez que, por ejemplo, para buscar la atención, el aprecio o la aprobación del otro, se ha olvidado de sí misma? A mí me ha pasado alguna vez. También llega un momento en la vida de toda mujer que una no depende de alguien para llegar a quererse tal como es. Creo que hay un momento en la vida de toda mujer que la búsqueda del otro se cambia por la búsqueda de una misma. Toda mujer, cuando el deseo que tenemos de ser perfectas, se cambia por el deseo de ser auténticas».

«Ya no importa tanto si alguien te es fiel o no, lo que importa realmente es si continúas siéndote fiel a ti misma. Es verdad que cuando me sentí más perdida, fue la música la que me puso en el camino. Las lecciones más importantes que he aprendido este año las he aprendido de otras mujeres y para ellas, para ustedes, escribí lo que escribí y canté lo que canté porque solo una mujer puede llegar a querer hasta rasgarse. Solo una mujer puede hablar con la honestidad más brutal y puede cantar con rabia y bailar extasiadas y emocionarse hasta las lágrimas. Esto solo lo puede hacer una mujer», ha espetado.

Shakira, mujer del año de Billboard | Instagram

El discurso más feminista y contundente de Shakira

Shakira ha querido agradecer el apoyo de su madre: «Hay una mujer muy especial para mí, quién me ha inspirado más que nunca, que no está aquí hoy. Es mi madre, Nadia Ripoll. Mami, si me estás viendo a través de la televisión, después de las dificultades has enfrentado este año y continúas de pie con este amor sin límites y la resiliencia. Tú has sido la mujer del año para mí. Este reconocimiento va para ti. También va para mis hijos, Milan y Sasha, porque para ellos quiero ser una mejor mujer cada día. También va para mis amigas, que me han sostenido cuando las piernas me flaquean».

«Para todas las madres solteras que protegen a sus hijos como leonas. Claudia, amiga mía, tú eres una de ella. Recibo con mucho aprecio este reconocimiento. Para mí, más que celebrar la mujer del año tendríamos que celebrar el año de las mujeres, porque este ha sido el año de las mujeres. Las mujeres hemos tocado temas que no se podían tocar y hemos dicho cosas que no se podían decir. Aunque haya habido alguien que se haya quejado por allí, ya no hay vuelta atrás porque juntas hemos dado un paso a la adelante. Con cada paso que damos somos más libres y más llenas, así que gracias por este reconocimiento. Lo comparto con todas vosotros, todas las mujeres increíbles en el mundo a quienes yo llamo hermanas y que tanto me han enseñado porque conocen su vulnerabilidad y también su fuerza. Gracias», ha proseguido en unas palabras que demuestran cómo se siente.