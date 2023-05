Els col·laboradors de ‘Sálvame’ es pronuncien sobre la cancel·lació

Els col·laboradors de Sálvame temien que aquest dia podia arribar, el de l’anunci de la cancel·lació del programa. S’havia especulat molt amb una possible eliminació de la graella, sobretot ara que l’audiència s’ha reduït moltíssim i la nova cúpula ha interposat un codi ètic nou molt difícil de complir en aquest espai del cor. Doncs sí, a partir del 16 de juny els teleespectadors de Telecinco es quedaran sense aquest entreteniment a les tardes. I ara què faran els seus tertulians?

Kiko Matamoros ha estat un dels primers en pronunciar-se al respecte. Ho ha fet a través del seu perfil d’Instagram, des d’on ha agraït la confiança que han dipositat en ells durant aquests 14 anys d’emissió: “Gràcies per l’estima de tanta gent insultada per veure’ns. Segur d’haver estat dels causants de moltíssima felicitat i bàlsam de ferides. Visca Sálvame!“.

Kiko Matamoros s’acomiada de Sálvame | Instagram

Kiko Hernández i Terelu Campos reconeixen que els ha afectat la mala notícia de Sálvame

Kiko Hernández i Terelu Campos han reconegut que la notícia els ha xafat molt. En el cas del tertulià, que a partir d’ara només li queda la feina com a actor de teatre, ha volgut agrair el suport de les seves filles en un moment com aquest: “Després d’un dia dur, arribo a casa i tinc això. Què maca és la vida i quin regal tan gran”.

La filla de María Teresa Campos, per la seva banda, ha optat per refugiar-se en el futbol i els amics: “Després d’un divendres horrible, arriba dissabte amb l’aniversari al migdia d’un amic meu i després la final de la Copa del Rei. Que l’hem guanyat! Feliç, molt feliç encara que només sigui per aquesta nit… que no és poc. Madrid, Madrid i res més que Hala Madrid!”.

Kiko Hernández, afectat per l’adeu del programa | Instagram

Terelu Campos intenta oblidar la mala notícia professional | Instagram

Queda pendent saber què faran ara tots aquests tertulians, ja que molts d’ells únicament tenien el sou que els aportava Sálvame. El més probable és que fitxin pels altres programes del cor de la casa o que se centrin en els negocis que havien muntat mentrestant. Aquest sembla que serà el cas de Belén Esteban, per exemple, que sempre ha dit que deixaria la televisió quan cancel·lessin el programa. En el seu cas té una empresa d’alimentació, en la que podria començar a invertir ara que tindrà més temps lliure.