Sálvame té els dies comptats. Les sospites i rumors dels últims mesos s’han fet realitat aquest divendres. Telecinco posa punt final a aquest polèmic programa i encara una nova etapa a partir de la pròxima temporada. Després de 14 anys en antena, la nova cúpula de Mediaset aposta per una renovació important a la seva programació i cedeix la franja de la tarda a Ana Rosa Quintana. Segons les informacions que ha avançat aquesta tarda El Mundo, l’espai presentat per Jorge Javier Vázquez ja té marcat al calendari la data de caducitat i l’últim dia d’emissió serà el pròxim divendres 16 de juny. Després, Sálvame i totes les seves derivacions desapareixeran per sempre de la programació de Telecinco.

Ana Rosa Quintana podria passar a la franja de tarda i cobrir el forat que deixarà ‘Sálvame’ a la pròxima temporada – Telecinco

L’intent de salvar Sálvame amb un nou codi ètic

Els nous directius de Mediaset ja van avisar que volien reformar de cap a peus Telecinco i acabar amb els pitjors espais de la seva programació i, ara, aquest avís s’ha fet realitat. De fet, abans de fulminar Sálvame, Mediaset va instaurar un nou codi ètic marcat per unes normes amb les quals l’espai de Jorge Javier Vázquez n’era el més perjudicat. La intenció era deixar enrere les crítiques que rebien constantment per coses com, per exemple, parlar sempre dels mateixos personatges o que els presentadors es posicionessin en temes polítics. Un experiment, però, que no ha prosperat i que ha acabat amb aquesta dràstica decisió a Telecinco.

La previsió és que l’empresa que dirigeix aquesta cadena faci pública la seva decisió aquesta mateixa tarda d’acabar amb un espai que ha portat al límit els programes del cor i que es va estrenar el 27 d’abril de 2009. Ara caldrà veure com reben els teleespectadors aquesta notícia bomba.