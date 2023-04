Laura Escanes, enfurismada amb ‘Sálvame’ per publicar fotos del seu cul

Laura Escanes ha esclatat pel lleig que ha tingut Sálvame contra ella. El programa del cor de Telecinco ha compartit unes imatges de la influencer barcelonina en les quals se li veu el cul, unes fotos captades durant la gravació d’un anunci que no han dubtat en emetre en directe a través de la televisió. Com era d’esperar, no li ha agradat gens veure les seves calces a la petita pantalla i els ha deixat verds en diverses stories que ha compartit en el seu perfil d’Instagram.

Molt enfadada, l’ex de Risto Mejide es mostra indignada: “Senyors i directors de Sálvame, presentadors i col·laboradors. Tinc una cosa a dir amb molta tristesa i impotència. Em sembla fastigós que hi hagi un fotògraf esperant que caigui o m’ajupi per poder fer una foto del meu cul i les meves calces. Continuo dient que em sembla repugnant que, posteriorment, hi hagi uns homes decidint quin és el contingut que emetran aquella tarda i creguin que és bona idea publicar aquestes fotos. Amb quina intenció? Poc més a comentar, feu fàstic. Després aneu de feministes. 2023 i que continuïn passant aquestes coses és una mica al·lucinant”.

Sálvame publica fotos del cul de Laura Escanes | Telecinco

Sálvame ha publicat fotos de Laura Escanes | Instagram

Laura Escanes carrega contra Telecinco pel to que fan servir quan parlen d’ella

Laura Escanes ha carregat contra els directius del programa, però també contra els col·laboradors que no van lamentar que es publiquessin aquelles imatges des de plató: “La responsabilitat és dels directors del programa perquè són els qui decideixen posar aquest contingut. Compren les fotos i decideixen que és una bona idea parlar d’això a televisió i ensenyar el meu cul amb les calces. Em sembla surrealista. Després m’ofèn i m’entristeix que ningú a plató hagi dit que si de debò feien falta aquestes fotos. Que no hi hagi cap dona que digui que a ella no li agradaria que es publiquessin fotos així, no ho puc entendre. I el to del reportatge, és tot com que no se salva res“.

Aquesta no és la primera vegada que té un problema similar amb el programa del cor de Jorge Javier Vázquez. Ha recordat, per exemple, la crítica que li haurien fet el dia que va fer el pòdcast en directe: “Vaig sortir d’allà com vaig poder”. Tampoc no li ha agradat com han fet el vídeo per explicar com va ser la gravació d’un anunci que ha gravat: “El to del vídeo també deixa molt a desitjar”.

La influencer deixa clar que el programa no l’estima | Instagram

Laura Escanes denuncia què ha passat amb Sálvame | Instagram

El programa no ha dit res sobre aquesta defensa de Laura Escanes, que ha deixat clar que no se sent massa estimada o respectada per ells. Una situació tensa que no fa més que empitjorar.