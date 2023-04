Una amiga de Laura Escanes, contra Risto en una carta plena d’acusacions

Risto Mejide continua rebent crítiques. No l’han deixat en pau des que confirmés que la seva parella actual també té 22 anys menys que ell, una farmacèutica de València que ocupa el seu cor després de la ruptura amb Laura Escanes. Molts l’han acusat de voler tenir poder i influència davant d’elles, cosa que el presentador ha negat taxativament. L’allau de missatges ha estat tan fort, que ha decidit gravar un Chester especial amb famosos que també han tingut relacions amb molta diferència d’edat. Ha estat aquí on ha respost la fúria d’una amiga de la seva ex, la influencer Sindy Takanashi. Ella va dir-li de tot en un primer vídeo, en el qual manifestava obertament que s’alegrava molt del divorci de Laura i Risto.

Ell va denunciar que hagués filtrat informació privada que li haurien comentat en sopars entre amics, el que alhora l’ha fet enfadar a ella. En una carta a Instagram, Sindy ha tornat a carregar contra l’exmarit de la seva amiga: “Senyor Risto Mejide, podria haver-se defensat de qualsevol altra de les meves declaracions, però va escollir aquesta per sortir del pas i permeti’m dir-li que no li ha sortit bé. Jo no he sentit que vostè ha estat amb altres dones joves en cap sopar. És absurd afirmar això perquè faig al·lusió a trobades que van tenir després de deixar-ho amb la seva exparella i em dirà vostè en quina ocasió hem sopat nosaltres des que ho vau deixar. Potser vostè parla d’altres dones joves que van estar a la seva vida abans que la seva exparella, dones de les quals potser va parlar a sopars i pensa que jo faig al·lusió a elles, però llavors sembla que s’ha retratat vostè sol”.

Sindy Takanashi critica Risto Mejide | Instagram

I després d’aquesta primera clatellada, la influencer en deixa caure unes quantes més: “Això sí que és inconnex, d’igual manera que ho és muntar un programa despitós i caspós que instrumentalitza les històries d’amor d’altres persones que s’assemblen a la seva. No s’assemblen perquè no segueixin un patró, no hi ha estructura i no busquen imposar el seu poder o mode de viure de l’edat que tenen a l’altra persona”.

Sindy Takanashi deixa clar què pensa de les relacions “desiguals” de Risto Mejide

Considera que el Chester de l’altre dia va ser “hipòcrita i covard” perquè, segons ella, Risto “no permet” que els col·laboradors d’altres programes de la productora puguin parlar sobre ell: “Com a prova tenim que s’han trigat cinc mesos en revelar-se el seu amor malgrat haver passejat lliurement amb l’estimada de la mà, tot mentre la seva exparella era assetjada per la premsa i titllada pràcticament de p… per aquells mateixos que ocultaven la seva nova relació, la qual, una altra vegada, té vint anys menys que vostè”. Ha manipulat Risto als periodistes perquè no publiquessin que tenia nova parella poc després de la separació?

La segona part de la carta que ha escrit al presentador | Instagram

La influencer no oculta que no li agrada què fa Risto | Instagram

Sindy no calla i continua les acusacions contra Risto: “Que vostè tingui un programa amb molta audiència en el qual pugui intentar rentar la seva imatge forma part del seu privilegi, però no hi ha programa, premsa, audiència o relat que pugui ocultar un fet tan empíric, tangible i objectiu com que la seva manera de relacionar-se amb les dones és desigual. No busca vostè una persona a qui admirar, sinó una persona que el miri embadalida per la seva saviesa”.

Sindy no calla què pensa al respecte | Instagram

“No ens enganyem, vostè és un home intel·ligent. Si no reconeix que darrere de la diferència d’edat entre un home gran i una dona jove hi ha una relació de poder, llavors està negant la desigualtat actual sistemàtica entre homes i dones. És vostè negacionista del masclisme? Si és així, sigui clar i acabem abans”, etziba en un escrit obert que pot tenir resposta enfurismada del presentador.