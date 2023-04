Una amiga de Laura Escanes, contra Risto en una carta llena de acusaciones

Risto Mejide continúa recibiendo críticas. No lo han dejado en paz desde que confirmara que su pareja actual también tiene 22 años menos que él, una farmacéutica de Valencia que ocupa su corazón después de la ruptura con Laura Escanes. Muchos le han acusado de querer tener poder e influencia ante ellas, cosa que el presentador ha negado taxativamente. La avalancha de mensajes ha sido tan fuerte, que ha decidido grabar un Chester especial con famosos que también han tenido relaciones con mucha diferencia de edad. Ha sido aquí donde ha respondido a la furia de una amiga de su ex, la influencer Sindy Takanashi. Ella le dijo de todo en un primer video, en el que manifestaba abiertamente que se alegraba mucho del divorcio de Laura y Risto.

Él denunció que hubiera filtrado información privada que le habrían comentado en cenas entre amigos, lo que a la vez le ha hecho enfadar a ella. En una carta en Instagram, Sindy ha vuelto a cargar contra el exmarido de su amiga: «Señor Risto Mejide, podría haberse defendido de cualquier otra de mis declaraciones, pero escogió esta para salir del paso y permítame decirle que no le ha salido bien. Yo no he oído que usted ha estado con otras mujeres jóvenes en ninguna cena. Es absurdo afirmar esto porque hago alusión a encuentros que tuvieron después de dejarlo con su expareja y me dirá usted en qué ocasión hemos cenado nosotros desde que lo dejaron. Quizás usted habla otras mujeres jóvenes que estuvieron en su vida antes de que su expareja, mujeres de las que quizás habló en cenas y piensa que yo hago alusión a ellas, pero entonces parece que se ha retratado usted solito».

Sindy Takanashi critica a Risto Mejide | Instagram

Y después de este primer zasca, la influencer deja caer unos cuántos más: «Eso sí que es inconexo, de igual manera que lo es montar un programa despechado y casposo que instrumentaliza las historias de amor otras personas que se parecen a la suya. No se parecen porque no sigan un patrón, no hay estructuralidad y no buscan imponer su poder o modo de vida de la edad que tienen a la otra persona».

Sindy Takanashi deja claro qué piensa de las relaciones «desiguales» de Risto Mejide

Considera que el Chester del otro día fue «hipócrita y cobarde» porque, según ella, Risto «no permite» que los colaboradores otros programas de la productora puedan hablar sobre él: «Como prueba tenemos que se han tardado cinco meses en revelarse su amor a pesar de haber paseado libremente con la amada de la mano, todo mientras su expareja era asediada por la prensa y tachada prácticamente de p… por aquellos mismos que ocultaban su nueva relación, la que, otra vez, tiene veinte años menos que usted». ¿Ha manipulado Risto a los periodistas para que no publicaran que tenía nueva pareja al poco de la separación?

La segunda parte de la carta que ha escrito al presentador | Instagram

La influencer no oculta que no le gusta qué hace Risto | Instagram

Sindy no calla y continúa las acusaciones contra Risto: «Que usted tenga un programa con mucha audiencia en el que pueda intentar lavar su imagen forma parte de su privilegio, pero no hay programa, prensa, audiencia o relato que pueda ocultar un hecho tan empírico, tangible y objetivo como que su manera de relacionarse con las mujeres es desigual. No busca usted una persona en quién admirar, sino una persona que lo mire embelesada por su sabiduría».

Sindy no calla qué piensa al respeto | Instagram

«No nos engañamos, usted es un hombre inteligente. Si no reconoce que detrás de la diferencia de edad entre un hombre grande y una mujer joven hay una relación de poder, entonces está negando la desigualdad actual sistemática entre hombres y mujeres. ¿Es usted negacionista del machismo? Si es así, sea claro y acabamos antes», espeta en un escrito abierto que puede tener respuesta enfurecida del presentador.