Risto defiende a las parejas con diferencia de edad

Risto Mejide se ha defendido a sí mismo y a todas las relaciones amorosas con gran diferencia de edad. Lo ha hecho en un Chester especial, un programa que ha cerrado temporada con una charla entre el presentador y varios famosos que han tenido parejas mucho más mayores o más jóvenes. Pilar Rahola está casada con un hombre 10 años más joven, Javier Rigau salía con Gina Lollobrigida sin dar importancia a que los 34 años más que tenía respecto a él, Pelayo Díaz salió con David Delfín y les separaban 15 años, y Melanie Olivares ha tenido parejas de 16 años más y también 10 años menores.

El testimonio que más ha llamado la atención ha sido el del presentador, por eso, de quien se ha hablado muchísimo últimamente porque vuelve a tener una pareja de 20 años menos. Lo criticaron mucho para casarse con Laura Escanes, ya que consideraban que era demasiado joven para él. Y, pocos meses después de separarse, ha vuelto a enamorarse de una farmacéutica valenciana de la misma edad que su ex.

Risto ha dicho que no quería convertir esta emisión en una venganza, pero que sí que lo quería aprovechar para responder a las palabras de Laura Fa y las de una influencer llamada Sindy Takanashi. En cuanto a la periodista barcelonesa, dijo en directo que el motivo de la ruptura entre Risto y Escanes podría ser la diferencia de edad: «Estas relaciones son totalmente desiguales. Quizás lo que pasa es que era un poco infantil». Pilar Rahola se mostró escandalizada y defendió a Risto: «Este es un juicio público«. ¿Y él que ha dicho? «Mi relación con Laura Escanes ha sido la más longeva que he tenido en mi vida, más que la que he tenido con personas de mi edad. Me gustaría saber qué es un éxito para ellas porque, por mí, esta relación lo ha sido».

Risto responde a las acusaciones de Laura Fa | Cuatro

Risto reacciona a las duras palabras de una amiga influencer de Laura Escanes

Más duro ha sido contra la influencer Sindy Takanashi, que se mostró encantada públicamente de la ruptura entre Risto y su amiga Laura Escanes. Le acusó de tener el «patrón» de querer salir con chicas «mucho más jóvenes que él» porque esto supone «un abuso de poder» al considerar que las puede «manipular» más fácilmente. Decía que se alegraba muchísimo que su amiga hubiera cortado con él porque «se temía» que el presentador le aislara de su círculo «como pasa en estos casos». Ante esto, Risto se ha mostrado indignado: «¿Sabéis qué me molesta de este video? Que esta chica es amiga de mi ex«.

«Esta chica ha revelado cosas íntimas sobre mí, cosas que ha oído en cenas que hemos hecho con Laura Escanes. Me molesta que, para atacarme de este modo, use información privada. Es una persona que ha estado en mi círculo íntimo. He cenado con ella en un entorno en el cual tú te relajas y hablas de cosas que no sabes que serán utilizadas públicamente».

Por otra banda, ha sorprendido que dijera que él también ha salido con chicas más mayores que él: «La gente no lo sabe y no lo tiene por qué saber, yo no tengo que justificar nada». Una defensa pública con la que acaba una temporada que ha tenido muy buenas audiencias.