Risto defensa les parelles de molta diferència d’edat i respon els crítics

Risto Mejide s’ha defensat a si mateix i a totes les relacions amoroses amb gran diferència d’edat. Ho ha fet en un Chester especial, un programa que ha tancat temporada amb una xerrada entre el presentador i diversos famosos que han tingut parelles molt més grans o més joves. Pilar Rahola està casada amb un home 10 anys més jove, Javier Rigau sortia amb Gina Lollobrigida tot i els 34 anys més que tenia respecte a ell, Pelayo Díaz va sortir amb David Delfín i els separaven 15 anys, i Melanie Olivares ha tingut parelles de 16 anys més i també 10 anys menors.

El testimoni que més ha cridat l’atenció ha estat el del presentador, per això, de qui s’ha parlat moltíssim últimament perquè torna a tenir una parella de 20 anys menys. Van criticar-lo molt per casar-se amb Laura Escanes, ja que consideraven que era massa jove per a ell. I, pocs mesos després de separar-se, ha tornat a enamorar-se d’una farmacèutica valenciana de la mateixa edat que l’ex.

En Risto ha dit que no volia convertir aquesta emissió en una venjança, però que sí que el volia aprofitar per respondre les paraules de Laura Fa i les d’una influencer anomenada Sindy Takanashi. Pel que fa a la periodista barcelonina, va dir en directe que el motiu de la ruptura entre Risto i Escanes podria ser la diferència d’edat: “Aquestes relacions són totalment desiguals. Potser el que passa és que era una mica infantil”. Pilar Rahola va mostrar-se escandalitzada i va defensar Risto: “Aquest és un judici públic“. I ell què deia? “La meva relació amb Laura Escanes ha estat la més llarga que he tingut en la meva vida, més que la que he tingut amb persones de la meva edat. M’agradaria saber què és un èxit per a elles perquè, per mi, aquesta relació ho ha estat”.

Risto respon les acusacions de Laura Fa | Cuatro

Risto reacciona a les dures paraules d’una amiga influencer de Laura Escanes

Més dur ha estat contra la influencer Sindy Takanashi, que va mostrar-se encantada públicament de la ruptura entre Risto i la seva amiga Laura Escanes. El va acusar de tenir el “patró” de voler sortir amb noies “molt més joves que ell” perquè això suposa “un abús de poder” en considerar que les pot “manipular” més fàcilment. Deia que s’alegrava moltíssim que la seva amiga hagués tallat amb ell perquè “patia” que el presentador l’aïllés del seu cercle “com passa en aquests casos”. Davant d’això, Risto s’ha mostrat indignat: “Sabeu què em molesta d’aquest vídeo? Que aquesta noia és amiga de la meva ex“.

“Aquesta noia ha revelat coses íntimes sobre mi, coses que ha sentit en sopars que hem fet amb Laura Escanes. Em molesta que, per atacar-me d’aquesta manera, faci servir informació privada. És una persona que ha estat en el meu cercle íntim. He sopat amb ella en un entorn en el qual tu et relaxes i parles de coses que no saps que seran utilitzades públicament”.

Per una altra banda, ha sobtat que digués que ell també ha sortit amb noies més grans que ell: “La gent no ho sap i no ho té per què saber, jo no he de justificar res”. Una defensa pública amb la qual acaba una temporada que ha tingut molt bones audiències.