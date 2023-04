Laura Escanes, enfurecida con ‘Sálvame’ por publicar fotos de su culo

Laura Escanes ha estallado por el feo que ha tenido Sálvame contra ella. El programa del corazón de Telecinco ha compartido unas imágenes de la influencer barcelonesa en las que se le ve el culo, unas fotos captadas durante la grabación de un anuncio que no han dudado al emitir en directo a través de la televisión. Como era de esperar, no le ha gustado nada ver sus bragas en la pequeña pantalla y los ha dejado verdes en diversas stories que ha compartido en su perfil de Instagram.

Muy enfadada, la ex de Risto Mejide se muestra indignada: «Señores y directores de Sálvame , presentadores y colaboradores. Tengo una cosa a decir con mucha tristeza e impotencia. Me parece asqueroso que haya un fotógrafo esperando que me caiga o me agache para poder hacer una foto de mi culo y mis bragas. Continúo diciendo que me parece repugnante que, posteriormente, haya unos hombres decidiendo cuál es el contenido que emitirán aquella tarde y crean que es buena idea publicar estas fotos. ¿Con qué intención? Poco más a comentar, dais asco. Después vais de feministas. 2023 y que continúen pasando estas cosas es un poco alucinante».

Laura Escanes carga contra Telecinco por el tono que usan cuando hablan de ella

Laura Escanes ha cargado contra los directivos del programa, pero también contra los colaboradores que no lamentaron que se publicaran aquellas imágenes desde plató: «La responsabilidad es de los directores del programa porque son quienes deciden poner este contenido. Compran las fotos y deciden que es una buena idea hablar de esto en televisión y enseñar mi culo con las bragas. Me parece surrealista. Después me ofende y me entristece que nadie en plató haya dicho que si de verdad hacían falta estas fotos. Que no haya ninguna mujer que diga que a ella no le gustaría que se publicaran fotos así, no lo puedo entender. Y el tono del reportaje, es todo como que no se salva nada«.

Esta no es la primera vez que tiene un problema similar con el programa del corazón de Jorge Javier Vázquez. Ha recordado, por ejemplo, la crítica que le habrían hecho el día que hizo el pódcast en directo: «Salí de allá como pude». Tampoco le ha gustado cómo han hecho el video para explicar cómo fue la grabación de un anuncio que ha grabado: «El tono del video también deja mucho que desear».

El programa no ha dicho nada sobre esta defensa de Laura Escanes, que ha dejado claro que no se siente demasiado querida o respetada por ellos. Una situación tensa que no hace más que empeorar.