Laura Escanes i Álvaro de Luna parlen dels seus inicis: “No sabia qui era”

Laura Escanes i Álvaro de Luna han formalitzat la seva relació en temps rècord. En un principi no volien etiquetar què eren i tampoc parlar sobre l’altre en els photocalls, una vergonya que han deixat enrere per donar pas a una actitud totalment diferent. De fet, acaben de concedir la seva primera entrevista junts en un pòdcast del qual es parlarà molt. Un dels aspectes que més ha cridat l’atenció ha estat que hagin trencat el seu silenci en el programa de Sindy Takanashi, precisament l’amiga de la Laura que ha carregat contra Risto Mejide en una carta plena de retrets lletjos.

I què han explicat? La parella s’ha sincerat sobre els seus inicis, els que ja havien avançat que no van ser fàcils perquè Laura acabava de separar-se del pare de la seva filla. Assegura que no tenia ni idea de qui era l’Álvaro i que tampoc no coneixia les seves cançons, entre les quals destaca l’exitosa Juramento eterno de sal. Diu que simplement van agradar-se i que van començar a “experimentar els primers passos d’una relació”. El problema és que la premsa els va enxampar abans que haguessin decidit si volien tenir alguna cosa seriosa “o només follar un dia”: “D’aquesta manera estàs traient l’emoció i la il·lusió de conèixer algú. Fots una cosa que hauria de ser natural i orgànic només pel fet de ser persones conegudes. Doncs jo crec que no tens per què envair la intimitat”, ha lamentat ell.

La pressió de la premsa va tenir un paper clau, ja que tampoc no va ajudar a la influencer: “Jo recordo un dia que havíem quedat i, de sobte, li vaig dir que canviava de plans. Vaig anar a l’hotel en el qual estava allotjada una amiga meva. Vaig esperar-me allà i em van veure tan atabalada, que em van portar per la porta de darrere fins al pàrquing de treballadors i em van demanar un taxi allà a dins per poder esquivar-los. A mi m’atabalava moltíssim perquè no volíem publicar ni dir res nosaltres, doncs per què ho han de fer ells per nosaltres?”.

Laura Escanes parla de la relació con Álvaro de Luna | Europa Press

Laura Escanes i Álvaro de Luna, enfadats per la pressió dels periodistes

El cantant ha estat més dur amb la premsa rosa, a la qual ha definit com “una merda“. Tots dos coincideixen en què han après a quedar-se amb la part positiva de ser una parella coneguda i que, a poc a poc, els inconvenients que això suposa “deixen de ser un problema”. Ha estat en aquest punt que Laura Escanes ha explicat que els amics de l’Álvaro no estaven gaire contents amb la relació amb ella, ja que li van deixar anar que no els agradava que escrivissin titulars sobre ell: “Jo els vaig dir que em deixessin tranquil·la, que prou tinc amb la meva història”.

L’Álvaro de Luna no és gaire fan dels periodistes: “Em van preguntar com anava amb ella i vaig dir que molt bé. Vaig respondre que era evident, que estem junts i tot va molt bé. És absurd que et preguntin, ja que li diré el que em doni la gana i no li explicaré la meva vida. Ara mateix no ho penso perquè és una cosa que no controlo”.

Laura Escanes critica la pressió de la premsa | Instagram

La parella dona detalls sobre la seva relació en un pòdcast amb amics

I com són com a parella? En aquesta conversa entre amics, Laura Escanes i Álvaro de Luna també han mostrat la seva cara més cuqui. En aquesta nova fase vital de la influencer barcelonina, reconeix que se sent “molt romàntica” i que amb Álvaro poden arribar a “esgarrifar” perquè sempre estan fent-se petons i abraçant-se: “Jo soc intensa en tots els sentits, també en l’amor. En els moments bons m’encanta ser així, però en els dolents és dur. Si jo estimo, l’amor que sento m’omple per dins i no concebo fer-ho d’una altra manera. Potser soc molt innocent per creure en l’amor com crec”. Álvaro de Luna, per la seva banda, reconeix que li encanta expressar els seus sentiments perquè en la seva família sempre ha vist tothom tractar-se “amb molta estima”.

Laura Escanes i Álvaro de Luna, en la primera entrevista junts | Instagram

Una conversa entre amics que els ha servit per sincerar-se i deixar-se veure com a parella més enllà de les fotos que publiquen a Instagram.