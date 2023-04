Laura Escanes y Álvaro de Luna hablan de sus inicios: «No sabía quién era»

Laura Escanes y Álvaro de Luna han formalizado su relación en tiempo récord. En un principio no querían etiquetar qué eran y tampoco hablar sobre el otro en los photocalls , una vergüenza que han dejado atrás para dar paso a una actitud totalmente diferente. De hecho, acaban de conceder su primera entrevista juntos en un pódcast del cual se hablará mucho. Uno de los aspectos que más ha llamado la atención ha sido que hayan roto su silencio en el programa de Sindy Takanashi, precisamente la amiga de Laura que ha cargado contra Risto Mejide en una carta llena de reproches feos.

¿Y qué han explicado? La pareja se ha sincerado sobre sus inicios, los que ya habían avanzado que no fueron fáciles porque Laura acababa de separarse del padre de su hija. Asegura que no tenía ni idea de quién era Álvaro y que tampoco conocía sus canciones, entre las que destaca la exitosa Juramento eterno de sal . Dice que simplemente se gustaron y que empezaron a «experimentar los primeros pasos de una relación». El problema es que la prensa los pilló antes de que hubieran decidido si querían tener algo serio «o solo follar un día»: «De este modo estás quitando la emoción y la ilusión de conocer alguien. Jodes una cosa que tendría que ser natural y orgánico solo por el hecho de ser personas conocidas. Pues yo creo que no tienes por qué invadir la intimidad», ha lamentado él.

La presión de la prensa tuvo un papel clave, ya que tampoco ayudó a la influencer : «Yo recuerdo un día que habíamos quedado y, de repente, le dije que cambiaba de planes. Fui al hotel en el que estaba alojada una amiga mía. Me esperé allí y me vieron tan agobiada, que me llevaron por la puerta de atrás hasta el parking de trabajadores y me pidieron un taxi dentro para poder esquivarlos. A mí me agobiaba muchísimo porque no queríamos publicar ni decir nada nosotros, pues ¿por qué lo tienen que hacer ellos por nosotros?».

Laura Escanes habla de la relación con Álvaro de Luna | Europa Press

Laura Escanes y Álvaro de Luna, enfadados por la presión de los periodistas

El cantante ha sido más duro con la prensa rosa, a la que ha definido como «una mierda«. Los dos coinciden en que han aprendido a quedarse con la parte positiva de ser una pareja conocida y que, poco a poco, los inconvenientes que esto supone «dejan de ser un problema». Ha sido en este punto que Laura Escanes ha explicado que los amigos de Álvaro no estaban muy contentos con la relación con ella, ya que le soltaron que no les gustaba que escribieran titulares sobre él: «Yo les dije que me dejaran tranquila, que bastante tengo con lo mío».

Álvaro de Luna no es muy fan de los periodistas: «Me preguntaron cómo iba con ella y dije que muy bien. Respondí que era evidente, que estamos juntos y todo va muy bien. Es absurdo que te pregunten, ya que le diré el que me dé la gana y no le explicaré mi vida. Ahora mismo no lo pienso porque es una cosa que no controlo».

Laura Escanes critica la presión de la prensa | Instagram

La pareja da detalles sobre su relación en un pódcast con amigos

¿Y cómo son como pareja? En esta conversación entre amigos, Laura Escanes y Álvaro de Luna también han mostrado su cara más cuqui . En esta nueva fase vital de la influencer barcelonesa, reconoce que se siente «muy romántica» y que con Álvaro pueden llegar a «dar grima» porque siempre están dándose besos y abrazándose: «Yo soy intensa en todos los sentidos, también en el amor. En los momentos buenos me encanta ser así, pero en los malos es duro. Si yo quiero, el amor que siento me llena por dentro y no concibo hacerlo de otro modo. Quizás soy muy inocente por creer en el amor como creo». Álvaro de Luna, por su parte, reconoce que le encanta expresar sus sentimientos porque en su familia siempre ha visto todo el mundo tratarse «con mucho cariño».

Laura Escanes y Álvaro de Luna, en la primera entrevista juntos | Instagram

Una conversación entre amigos que les ha servido para sincerarse y dejarse ver como pareja más allá de las fotos que publican en Instagram.