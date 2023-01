Laura Escanes confirma que té nou xicot en un vídeo amb petó inclòs

Laura Escanes i Álvaro de Luna han passat la nit de Cap d’Any junts, el que han aprofitat per gravar un vídeo amb el que confirmen que estan junts definitivament. La parella no vol continuar ocultant-se i és per això que apareixen junts abraçant-se, amb el cantant fent un petó a la galta de la influencer.

En les darreres setmanes, els han enxampat fent-se un petó durant un viatge a les Illes Canàries i també en un sopar amb amics a Mèxic. No tot han estat trobades fora del país, però, ja que ella el va anar a rebre a l’aeroport, han acudit junts en un concert i ara també s’han deixat veure en una casa rural.

Laura Escanes i Álvaro de Luna, junts en un vídeo que confirma la relació

La parella hauria començat uns mesos enrere, molt poc després de l’anunci de la separació de Risto Mejide. Fins ara no havia volgut confirmar que havia refet la seva vida sentimental i molt menys titllar el cantant de xicot. Deia que estava fent el que faria qualsevol noia jove que s’acabava de separar, però el temps ha demostrat que la seva és una relació que sembla que s’està fent cada vegada més estable.

Laura Escanes està contenta amb aquesta nova vida amb Álvaro de Luna i no ho vol ocultar als seus seguidors. Primer a TikTok i després a Instagram, ha estat ella la que ha compartit un vídeo en què se la veu cantant abans d’aparèixer amb ell abraçada i rebent un petó a l’espatlla i un altre a la galta del nou xicot mentre ambdós miren a càmera.

Laura Escanes publica un vídeo amb Álvaro de Luna | Instagram

La parella ja no s’amaga | Instagram

Són molts els seguidors de la influencer barcelonina que han viralitzat el vídeo i que han omplert la publicació d’icones d’aplaudiments. Tots li desitgen que sigui molt feliç amb el cantant de Juramento eterno de sal, amb qui cada vegada passa més temps.