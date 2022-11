Laura Escanes i Álvaro de Luna, junts a Mèxic en un viatge secret

Laura Escanes i Álvaro de Luna continuen apostant per la seva relació. La influencer ha acaparat molts titulars especulatius sobre la seva vida sentimental des que va separar-se de Risto Mejide, però els últims que la relacionaven amb el cantant finalment s’han confirmat. Ella ha dit públicament que està soltera i que està fent tot el que faria una dona jove que s’acaba de divorciar, encara que les seves accions es contraposen amb aquestes paraules.

L’acaben d’enxampar en un viatge exprés a Mèxic en el que s’hauria retrobat amb el solista, de fet, que es troba allà de gira per Sud-amèrica. No han publicat cap fotografia junts d’aquells dies, però La Cuernis ha publicat un vídeo en el que es comprova que, efectivament, estaven junts sense amagar-se tenint en compte que van anar a sopar a un restaurant amb amics i van gravar un vídeo en el que se’ls veu bevent margaritas i còctels diversos.

Ella ha anat amb compte de no publicar fotos en els mateixos punts que ell, però no ha pogut evitar que es filtrés el vídeo que va gravar una seguidora que se’ls va trobar a Ciutat de Mèxic.

Laura Escanes viatja fins a Mèxic per visitar el xicot | Instagram

Primeres fotos de Laura Escanes i Álvaro de Luna junts de viatge

Laura Escanes i Álvaro de Luna protagonitzen les imatges més buscades del moment, les que confirmen una relació que tots dos s’han encarregat de negar taxativament. Tenint en compte que ara ja apareixen junts en aquest viatge, sembla clar que no podran continuar ignorant l’evidència. Les especulacions sobre la seva relació van començar en publicar-se unes fotos en les que deien que s’estaven fent petons en una escapada a les Illes Canàries, un primer viatge que arribava només un mes abans d’aquest a Mèxic. La parella no s’atura, pel que sembla, i les coses entre ells van formalitzant-se.

Laura Escanes, enxampada amb Álvaro de Luna a Mèxic | Instagram

Laura Escanes i el nou xicot, junts de viatge | Instagram

Primera interacció pública de la parella

Per si aquest vídeo no fos poc, Álvaro de Luna ha reaccionat per primera vegada a una de les publicacions de Laura Escanes. Ella publicava un seguit de fotos dels seus dies a Mèxic en un post que titulava “M’he escapat a CDMX”. I què deia ell? No massa cosa, més enllà d’adjuntar una icona d’un taco, un dels plats típics del país que haurien tastat aquells dies en el seu primer viatge intercontinental.

Álvaro de Luna respon un post de Laura Escanes | Instagram

Ella de moment només ha volgut aclarir que el viatge el va fer uns dies enrere i que no ho havia dit fins ara. Tot per no aixecar sospites sobre la coincidència amb Álvaro? Moltes molèsties per a una parella que, finalment, ha acabat de sortir a la llum.