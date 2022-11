Laura Escanes reflexiona sobre les infidelitats en una entrevista bomba

Laura Escanes acapara totes les mirades des de la separació de Risto Mejide, moment en què els mitjans de comunicació van centrar el seu objectiu en ella. Totes les declaracions que ha concedit des de llavors han estat analitzades en detall, el que ha tornat a passar en l’entrevista que ha concedit al pòdcast Club 13. El que pocs s’esperaven era que se sincerés sobre les infidelitats, un tema que els ha envoltat perquè alguns l’estan acusant d’haver enganyat Risto amb Míster Jägger i Álvaro de Luna.

Els youtubers que l’han convidat al programa posaven el tema sobre la taula amb una pregunta: “Posaríeu les banyes a la parella per una quantitat desorbitada com 10 milions d’euros?”. La resposta de Laura Escanes era una mica ambigua: “Això depèn dels pactes als que arribis amb la teva parella. Si ve la meva parella i em diu que s’ha trobat amb el seu crush, amb el famós que més li agrada en el món, i que ha tingut una oportunitat… el perdonaria! De fet, és que m’enfadaria si no ho fes“.

I després ha parlat sobre una tendència amb cada vegada més adeptes: “També hi ha parelles que fan una llista d’excepcions amb els que podrien posar les banyes en cas de tenir una hipotètica oportunitat”. No ha volgut entrar a si acceptaria els diners o no perquè considera que és una situació complexa. Ara bé, en el que sí que ha volgut insistir és en la importància de ser sincer amb la teva parella: “Imagina’t que la teva parella ha estat en els teus pitjors moments. El podràs posar les banyes i no dir-li? Jo no podria viure amb això“.

Laura Escanes se sincera sobre la seva faceta de mare

Laura Escanes va ser mare molt jove, una maternitat de la que ha reflexionat en aquesta reaparició: “Jo sempre he tingut clar que volia ser mare, però no sabia quan. Això sí, el que he viscut no ho puc explicar. És molt dur i ho he passat malament perquè he tingut moltes pors. A més a més que ara ja no penso en mi. Abans era molt egoista, però ara tot el que faci o digui sé que li pot afectar a ella d’alguna manera i em castigo molt per això”.

“Ningú no t’ensenya a ser mare i si la cagues, l’estàs cagant amb el que més t’importa en el món. Algú em va dir que és com posar una olla de pressió en el foc en qualsevol moment pot explotar. Jo no soc diferent a altres mares: “És aquesta sensació de no saber si ho estàs fent bé o mal. Li dono el que necessita?”, ha dit en una de les seves intervencions més personals.