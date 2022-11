La presentadora Marta Flich escull un nom català per a la primera filla

Marta Flich ha estat mare de la seva primera filla aquest dimecres. La presentadora de Todo es mentira ha publicat una fotografia en el seu perfil d’Instagram en què es veu la seva mà entrellaçada amb la de la petita, a qui ha presentat en societat. Ha assegurat que es troben les dues bé, que estan molt contents i que el part va anar perfecte.

A més a més, ha tret a la llum quin nom han escollit, sorprenentment un de català: “Berta va arribar ahir dimecres 9 de novembre després d’un part preciós i ràpid. Estem plens de felicitat”, ha escrit. El nom és d’origen germànic, encara que és posat majoritàriament a Catalunya. A Espanya només se’n senten a alguns racons de Huelva i a Lugo, segons els últims estudis publicats.

Han estat molts els famosos que han comentat la publicació per enviar-li missatges de felicitació, entre els que destaca l’estima de Nuria Marín, Sonsoles Ónega, Dani Martínez o Lara Álvarez.

Marta Flich presenta la seva filla i diu com l’ha anomenat | Instagram

Marta Flich ha estat mare de la primera filla als 44 anys

La presentadora va abandonar el seu lloc de feina temporalment fa unes setmanes, quan començava la fase final de l’embaràs. La valenciana sempre ha estat molt hermètica pel que fa a la seva vida personal, de la que pràcticament no se sap res. Quan va anunciar que estava embarassada, de fet, va sorprendre perquè mai abans no havia parlat sobre maternitat.

De fet, no va anunciar el seu estat fins que la panxa no va començar a ser evident. Una vegada va adonar-se que no podia ocultar-ho més, va acabar traient a la llum que estava embarassada de la seva primera filla als 44 anys.

En una entrevista recent, va explicar per què s’havia decidit a fer el pas: “No sabia com reaccionaria el meu cos en un primer moment. A més a més, a mi m’encanta treballar. És clar que hauria anat cap a casa si m’hagués trobat malament, però només he tingut mareigs i gana en els tres primers mesos. De petita sempre em veia amb família, però he anat ajornant el projecte perquè fins ara havia prioritzat realitzar-me professionalment. Nosaltres no tenim una altra manera de fer-ho, tenim una biologia que els homes no tenen. He arribat a la maternitat en el minut 90, però aprofitaré la conciliació”.