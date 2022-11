Risto Mejide reacciona als rumors que el relacionen amb una noia jove

Risto Mejide acapara tots els flaixos des que confirmés la separació de Laura Escanes, moment en què la premsa rosa va embogir per descobrir els motius de la ruptura. El següent pas? Saber si tenen noves parelles i especular al respecte, tot buscant pistes que facin pensar que han tornat a trobar l’amor.

Risto Mejide nega haver començat una relació amb una altra noia

Ara és el torn de Risto, a qui han relacionat directament amb una suposada noia a qui hauria conegut a través d’Instagram. Laura Fa i Lorena Vázquez ho van donar per fet en el seu pòdcast: “Risto té una amiga especial. Els seus amics parlen alegrament d’aquesta relació incipient, la que hauria començat amb una noia bastant jove“.

El publicista ho ha negat taxativament a través d’un comunicat contundent en el seu perfil d’Instagram: “No us canseu de mentir? Estic molt bé sol”. No content amb aquest aclariment, ha aprofitat per deixar clar que tampoc no passaria res si tingués parella nova: “I si estigués amb algú, què? El pitjor no és que s’inventin aquestes merdes sense aportar ni una sola prova, el pitjor és que si demà o demà passat conec algú, segur que sortiran dient: “Ho veus? Ja ho dèiem”. En fi, brossa de periodisme”.

Risto Mejide nega haver trobat una altra parella | Instagram

El presentador recorda que està solter i pot fer el que vulgui | Instagram

D’aquesta manera, el publicista insisteix en què està solter. De moment no té nova parella i deixa clar que no té ni idea d’on han sorgit aquests rumors, però que són mentida sigui com sigui. Està bé en la situació en la que està, una separació de la que encara ni tan sols han signat el divorci.

Laura Escanes nega estar convivint amb Álvaro de Luna

Fins ara era la influencer barcelonina la principal víctima de les revistes, que ja han publicat dues fotografies que la relacionen amb el cantant Álvaro de Luna. L’última ha estat aquest mateix dimecres, quan una revista ha assegurat que ja estaria convivint amb ell en el pis que s’acaba de comprar. Ella, com era d’esperar, ho ha negat amb la ironia que acostuma a fer servir en aquests casos: “Atenció, que comparteixo pis amb una persona que no és la meva filla i no ho sabia“.

Laura Escanes nega estar convivint amb Álvaro de Luna | Instagram

Una exparella que no intenta negar tot el que van dient sobre ells, unes informacions que continuen encadenant-se sense parar.