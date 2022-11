Laura Escanes estrena pòdcast sola i revela on viu des de la separació

Laura Escanes sabia que la vida li canviaria radicalment en anunciar la separació de Risto Mejide. Després de set anys al seu costat, la influencer barcelonina feia el pas de marxar de la casa familiar i començar a construir una nova rutina al costat de la seva filla. Un dels dubtes que molts fans posaven a sobre de la taula era què passaria amb el pòdcast que compartien a Podimo, una feina en la que s’havien centrat molt recentment i que estava agradant molt. Doncs bé, tenim resposta dos mesos després de la ruptura.

Alguns creien que en farien una segona temporada junts com si res hagués passat, però no ha estat així. Laura Escanes ha publicat un vídeo en el que anuncia que serà ella sola qui s’encarregarà d’aquest projecte a partir d’ara. La plataforma li ha canviat el nom, com era d’esperar: de ¿Pero qué dices, cariño? a Entre el cielo y las nubes.

La barcelonina no pot estar més contenta: “Us presento el meu nou i gran projecte. Aquesta vegada sola… el meu pòdcast. El tindreu en exclusiva a Podimo a partir del 29 de novembre, el podreu escoltar i també veure’l com tant heu demanat. No us vull revelar molta més cosa, però cada 15 dies tindreu una cita amb mi (i potser amb algú més)”.

Laura Escanes protagonitzarà un pòdcast sola | Instagram

El tràiler del nou pòcast de Laura Escanes, amb indirectes a la seva nova vida com a soltera

El vídeo promocional inclou moltes indirectes a la seva vida sentimental actual. En un principi la veiem en un parc. Està asseguda mentre mira el mòbil, però no fa més que trobar-se parelles: “Vaja… Mare meva, només hi ha gent enamorada aquí”. Una crítica que fa just abans que una dona més gran del costat li pregunti si creu que l’amor és maco. La Laura reconeix que sí, però lamenta trobar-se en “el parc de les parelletes”.

La dona li diu que és molt guapa, que podria ser nòvia d’algun presentador de televisió i que podrien fer algun programa o algun pòdcast junts. El que fa que ella posi cares estranyes i li digui que li sembla bona idea, que farà un pòdcast… però ella sola.

Així és la portada del nou projecte de la influencer barcelonina | Instagram

Laura Escanes explica on està vivint des que es va separar de Risto Mejide

Molts es preguntaven on estava vivint la influencer des de la separació de Risto Mejide. S’havia especulat que podrien continuar sota el mateix sostre perquè no hi hagués problemes amb la custòdia, però ha estat ella mateixa l’encarregada de negar aquesta informació. Laura Escanes ha permès que els seguidors més tafaners li fessin preguntes i ha respost a aquesta amb tota sinceritat: “Estic vivint en un pis de lloguer fins que acabin les obres en el meu. Visc sola amb Roma quan està amb mi i no, no comparteixo pis amb cap nòvio”.

Laura Escanes diu que està vivint sola en un pis de lloguer | Instagram

Laura Escanes està immersa en un canvi de vida, el que serà més evident a partir del mes de gener quan es traslladi a la nova casa que s’està reformant. La premsa rosa havia dit que l’havien vist entrar i sortir moltes vegades del nou pis en companyia d’Álvaro de Luna, el cantant amb el que l’han relacionat. Uns paparazzi els van caçar fent-se un petó i ràpidament va començar a parlar-se de relació seriosa. Ella ho ha negat taxativament i ha deixat clar que està fent “el que faria qualsevol dona soltera que s’acaba de separar”.