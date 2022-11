Gerard Piqué i Clara Chía, en crisi? Fotografies de la primera discussió

Gerard Piqué i Clara Chía han deixat d’amagar-se. La parelleta viu els millors moments d’una relació, els primers mesos amb papallones a l’estómac i ganes d’estar tota l’estona junts… o això semblava. El programa d’Antena 3 que presenta Sonsoles Ónega ha aconseguit unes fotos en exclusiva que mostren una de les seves primeres discussions en públic.

A aquestes sorprenents instantànies, se’ls veu amb cara de pomes agres en una esbroncada que no agrada gaire a una Clara Chía visiblement trista i amb el cap cot. “Primer desacord de Gerard Piqué i Clara”, titulen tot acompanyant unes imatges en què se’ls veu en un dels carrers de Barcelona.

Fins ara sempre s’havien mostrat públicament molt somrients i dedicant-se mirades de complicitat. Aquestes imatges fan pensar, però, que no tot és de color de rosa en la seva relació: “Sembla que no és tan ideal com volen fer-nos pensar. Els hem vist sortint d’un restaurant agafats de la mà, però la cara d’ella reflecteix trista. Veiem que Gerard Piqué té la seva bossa de mà mentre li diu alguna cosa. Ella, amb el cap cot i arrufada de celles, ni tan sols és capaç de mirar-lo a la cara. Estem davant de la primera discussió de parella?”, han deixat caure en el programa.

Primera discussió de Gerard Piqué i Clara Chía | Antena 3

Imatges de la primera esbroncada de Gerard Piqué i Clara Chía | Antena 3

Gerard Piqué i Clara Chía, envoltats pels primers rumors de crisi

Certament, les fotos fan pensar que la parella no travessava un bon moment aquella nit. No han especificat de quin dia eren, però tot faria indicar que eren imatges recents. De moment no s’ha filtrat per què discutien o si, en realitat, era Clara Chía que estava trista per alguna cosa. Sigui com sigui, aquesta és la primera vegada que es diu que podrien començar a tenir problemes quan fa pocs mesos que se sap que estan junts. El temps dirà si s’acaba filtrant el motiu darrere d’aquestes instantànies i si tot queda en una petita discussió de parella.