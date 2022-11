L’acord entre Shakira i Gerard Piqué, als jutjats: ja no hi ha marxa enrere

Gerard Piqué i Shakira estan convençuts que l’acord al que han arribat sobre la custòdia dels fills és el millor. I millor si és així, tenint en compte que l’han presentat davant dels jutjats de Barcelona i ja no hi ha marxa enrere. Ara hauran d’esperar que el jutge el ratifiqui, moment en què el document passarà a un altre jutge dels Estats Units que també ho haurà de ratificar per tal que sigui oficial.

Així ho han confirmat Laura Fa i Lorena Vázquez en el seu pòdcast setmanal d’El Periódico, en el que confirmen que els advocats de les dues parts van dipositar la demanda i l’acord la setmana passada. La revista ¡Hola! diu que té més detalls sobre l’acord en la revista d’aquest dimecres, però les periodistes catalanes han desacreditat la informació que han aportat: “Insisteixen en què la decisió de Gerard Piqué de retirar-se no té res a veure amb l’acord i això és mentida“.

“Sense aquesta retirada no hi hauria hagut acord perquè amb la seva vida de futbolista hauria estat impossible acceptar un acord així, és de sentit comú. Si va prendre aquesta decisió va ser per poder posar les coses més fàcils de cara a trobar una solució. Si ell no hagués deixat el futbol, no haurien acordat res”, expliquen.

Shakira i Gerard Piqué presenten l’acord de la custòdia dels fills als jutjats | Europa Press

Gerard Piqué podrà viatjar a Barcelona amb els nens durant les vacances escolars

A més a més, també s’ha dit que Gerard Piqué podria endur-se els nens a Barcelona durant els 10 dies al mes en què tindrà els nens. Això tampoc no és així: “Ell no ho podrà fer bàsicament perquè els nens tindran classe aquells dies. Estan escolaritzats en una escola de Miami i ell haurà d’estar allà amb ells. Sí que els podrà portar a Barcelona durant les vacances escolars en els que tingui la custòdia, que seran les d’estiu, d’Acció de Gràcies, de Nadal i d’hivern. La seva idea és passar tots aquests dies a Catalunya perquè els nens puguin fer vida amb la família paterna“.