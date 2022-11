Primeres declaracions de Laura Escanes sobre la relació amb Álvaro de Luna

Laura Escanes ha reaparegut públicament poques hores després de la publicació d’unes fotos en què se la veu fer un petó al cantant Álvaro de Luna, conegut per l’èxit Juramento eterno de sal. La nova parella sorpresa de la tardor apareix en unes fotos que evidencien que hi ha alguna cosa entre ells, ja que se’ls veu clarament fent-se un petó apassionat en una escapada secreta a Tenerife.

La presentació del documental de Dulceida ha estat l’escenari que ha escollit la influencer per donar la cara i respondre, a la seva manera, les preguntes que li han fet els periodistes congregats sobre el tema. El primer que deixava clar era que dubta que algun dia se sinceri tant sobre la seva vida com ha fet la companya: “No sé si m’atreviria perquè cada vegada intento reservar més la meva vida privada”.

Amb aquesta frase ja semblava indicar que no parlaria gaire sobre la nova relació que l’intenten encasquetar, el que confirmava poc després: “Sento decebre-us si penseu que donaré alguna declaració sobre el tema. Entenc que és la vostra feina, però no vull entrar a res. No vull confirmar ni desmentir res com tampoc no ho vaig fer amb els titulars de fa unes setmanes. Sé que continuaran sortint titulars i que cadascú es muntarà la història que vulgui. Jo sé què he viscut i què visc. Estic tranquil·la i a poc a poc. No diré res més perquè això seria entrar en un bucle que no em ve de gust”, ha etzibat davant del micròfon d’Europa Press.

Laura Escanes reapareix a la presentació del documental de Dulceida | Instagram

Álvaro de Luna concedeix unes declaracions impactants després de les fotos amb Laura Escanes

Poc abans era Álvaro de Luna, l’altre protagonista d’aquesta història, qui parlava davant de la premsa. El cantant sempre ha estat molt hermètic pel que fa a la seva vida privada, una actitud que ha trencat una mica quan li han preguntat directament sobre la seva situació actual. No ha pronunciat el nom de Laura Escanes, però ha deixat clar que el seu cor està content en aquests moments: “Estic morè, que he estat prenent el sol. Només diré que sóc molt feliç“, recull també Europa Press.

Álvaro de Luna diu que és molt feliç | Europa Press

Cap dels dos no ha volgut confirmar que tinguin una aventura, però tampoc no ho han desmentit. Només el temps dirà si comencen a publicar fotografies junts o si opten per intentar fugir dels paparazzi que els perseguiran durant bastant de temps.