“Crec que he matat una persona”: tensió a ‘Com si fos ahir’ quan s’acosta el capítol 1.000

Què fas si la teva parella et confessa que creu que ha matat una persona? Així és com es troba el Toni de Com si fos ahir, en una de les trames més bèsties de la represa de tardor de la sèrie de les tardes de TV3. La telenovel·la de la cadena de televisió pública catalana s’acosta al capítol número 1.000 –aquest dimarts s’ha emès el número 991–, una fita remarcable per a la sèrie segurament menys truculenta de la història de TV3 però que també necessita els seus moments d’emocions fortes. I ara és un d’aquests moments. De fet, els responsables de la producció ja van advertir al final de la temporada passada que acabarien forts però començarien encara més forts al setembre. I no han decebut l’audiència, que continua donant a Com si fos ahir entre un 17% i un 21% o 22% de quota de pantalla cada dia.

L’angoixa per la seva salut de l’Andreu (Marc Cartes), el dilema de l’Eva (Alícia González Laá) entre la seva relació sòlida –encara que amb alts i baixos– amb el Litus i la seva nova passió per l’Ernest–, el vodevil etern de la família còmica formada pels Muñoz i, sobretot, l’horror que consumeix la Gemma (Àurea Márquez) per l’accident mortal que creu que hauria provocat a l’estiu són les quatre trames que estan fent pujar al màxim la temperatura de la sèrie en una tardor autènticament calenta narrativament parlant. I s’espera que en aquest simbòlic capítol número 1.000 es resolguin molts dels dubtes.

El dilema terrible de l’Eva de ‘Com si fos ahir’

De moment, aquest dimarts els espectadors s’han quedat glaçats amb l’escena terrible que ha viscut l’Eva, que ha vist caure fulminada per un ictus una dona jove davant seu, al mig del carrer. Era en un moment en què anava a trobar-se amb el seu nou amant, l’Ernest, mig decidida a apostar per aquesta nova oportunitat amorosa, però el succés l’ha trasbalsat tant que ha trucat al Litus i se n’ha adonat de qui és la persona que realment és el seu suport emocional. De tota manera, encara ha acudit a la cita amb l’Ernest i, malgrat que finalment –de resultes d’un missatge del Litus– li ha dit que no el vol tornar a veure l’espectador s’ha quedat amb la sensació que aquesta crisi –com si fos la d’un partit polític català– s’ha tancat en fals.

L’Eva i l’Ernest, el seu nou amant, al capítol 991 de ‘Com si fos ahir’ de TV3

El Toni demana a la Gemma que vagi a la comissaria a explicar l’accident

Mentrestant l’Andreu continua esperant el resultat de les seves proves per saber si té Alzheimer, cada dia més angoixat, i la seva exdona viu un infern amb el dubte que la rosega sobre la seva possible implicació en la mort d’un conductor que podria haver atropellat accidentalment una nit d’estiu tornant a Barcelona des del poble (imaginari) de Sant Iscle on estiuegen el Miquel i la Noe.

Després de setmanes de turment, només compartit amb la Marta (Sílvia Bel) i el Jordi (Andrés Hererra), els dos únics testimonis d’un episodi confús enmig de la nit, la Gemma no ha tingut més remei que fer al Toni (David Vert) una confessió terrible: “Crec que he matat una persona”. Des de la confessió, el Toni la defuig, però aquest dimarts s’ha decidit a parlar obertament: vol que la Gemma vagi a la comissaria i expliqui tot el que sap, cosa que provoca un nou dilema angoixant en la seva companya. Els pròxims capítols, fins al 1.000, seran determinants per aclarir aquests fets.

La divertida trama del nou misteri sobre la Cati i el Quim s’acosta al final

I la cirereta la posen, com sempre, els Muñoz, amb el trio còmic en què els guionistes, molt hàbilment, han convertit el matrimoni format per la Cati (Olalla Moreno), el Quim (Jordi Rico) i el seu fill Marc (Marcos H. Medina) ficats en una misteriosa història un punt friki. El toc magistral el posa l’Agustí (Marc Rodríguez), aquest estrany personatge que ronda la família i que creu que hi té uns vincles que no trigaran a descobrir-se. Impagable l’escena d’aquest dimarts amb el Marc i l’Agustí asseguts a terra al carrer, a l’esglaó d’una botiga tancada amb la persiana abaixada, debatent com s’ha d’encarar la conversa final de la trama, que no trigarà a arribar.