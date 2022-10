Candela Peña deixa tothom bocabadat en dir per què la van fer fora de TV3

Candela Peña ha estat la gran protagonista del Col·lapse d’aquesta setmana, que excepcionalment s’ha emès diumenge. Ricard Ustrell deu estar content, tenint en compte que han augmentat una mica més d’un punt de share respecte a la gran batacada de la setmana passada: amb 130.000 espectadors, TV3 ha arribat al 7,6% de quota de pantalla. El programa d’aquest cap de setmana s’adaptava a l’actualitat i començava amb un petit homenatge a l’Àngel Casas, pioner en els talk shows a Catalunya que moria fa un parell de dies. L’Albert Om i la Clara Segura van recordar la seva figura i alguns dels moments més divertits de la seva trajectòria, per exemple.

Ara bé, com dèiem ha estat l’actriu Candela Peña qui més ha cridat l’atenció. Ella va entrar en directe bastant més tard, en un moment en què apareixia al costat de Bob Pop i Mariola Cubells. La sorpresa? Que no dubtava en entrar a plató amb una copa de cava a la mà: “El noi de producció m’ha forçat a beure alcohol”, deia ella en broma quan el presentador li preguntava si faria tota l’entrevista amb la copa a la mà: “No ets una persona fàcil d’entrevistar i per això t’hem volgut donar cava”.

Candela Penya va seure a la cadira de Ricard Ustrell després de queixar-se més d’una vegada de la comoditat de la dels convidats. I un cop asseguda allà, començava a fer una confessió rere una altra: “No m’agrada parlar de mi mateixa, la veritat, prefereixo parlar de la tardor o de tu. Només fa tres dies que presentes aquest programa, hòstia, necessitaràs sort per com està la situació i necessitem audiència”.

Candela Peña parla de la seva època a TV3

“Ai, em fa molta il·lusió estar a Tele 3, com diu la meva tia Mercedes. Jo vaig començar a treballar a TV3, però em van fer fora perquè la Marta Jodar i jo robàvem ampolles de vi de la cuina“, va etzibar en una declaració que ningú no s’ha pres seriosament. Tothom reia, però ella deixava caure que l’afirmació tenia una part de certa: “És broma, però no tan broma com podeu pensar”.

Ara bé, alhora ha deixat clar que li va fer molta gràcia treballar a la televisió pública catalana: “Va ser una època preciosa que va començar gràcies a què vam assabentar-nos que feien un càsting per buscar presentadora d’un programa. Ens vam presentar la Marta i jo i només us diré que vaig fer-ho fatal. Ens van dir que havíem de parlar de música i jo no sabia què dir. Així que vaig començar a explicar que el pare de Michael Jackson apagava les cigarretes al seu peu. Sembla que els vam fer gràcia, però ara ho penso…”.

Poc després, Candela Peña va acabar demanant un late night… però en gallec: “No el parlo, però em poso les piles i l’aprenc”, etzibava.

Crítiques a Candela Peña per parlar castellà a TV3

Han criticat molt que l’actriu de Gavà parlés en castellà pràcticament durant tota l’entrevista, el que ella intentava justificar: “Jo parlo un català perfecte, però en castellà m’expresso millor. Espero que ningú no s’ofengui”. Aquestes paraules no aconseguien calmar els ànims, però, i la xarxa s’omplia de comentaris negatius.

L’Ustrell condemnant el català a la segona divisió. Portar a algú criat aqui, que ha estudiat aquí, que ha treballat a TV3 en catalá i que ara no vol respectar aquesta TV i ens parla en castellà és una auténtica vergonya i una agressió cultural #Col·lapseTV3 — Goldberg Brandenburg (@GoldbergBrande1) October 2, 2022