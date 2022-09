Josep Maria Mainat demandarà TV3 per cometre plagi a ‘Eufòria’

TV3 tindrà problemes per culpa d’Eufòria. Era finals de juliol quan Josep Maria Mainat i Toni Cruz, creadors de l’exitós format d’Operación Triunfo, deien que s’estaven plantejant demandar-los per haver comès plagi. Deien que estaven convençuts que s’havien basat en el seu concurs musical per crear Eufòria i que no ho pensaven permetre. Ara, dos mesos després, ha estat Cruz qui ha parlat sobre el tema en una entrevista a RAC1 que deixa entreveure que la denúncia continua.

Venut con a “L’Operación Triunfo Catalana”, ens dol que ni TV3, on hem tingut grans èxits i que segur que deuen tenir el nostre telèfon, ni tampoc la CCMA, que tant s’hi miren quan els presentes un nou projecte, ens hagin preguntat si podien emetre una versió catalana d’OT. — Josep M. Mainat (@MainatJM) July 29, 2022

O bé denunciar a la productora del programa que s’han encegat amb l'èxit i ja s’estan creient que tot això s’ho han inventat ells?

Em sembla que farem això últim… quan tornem de vacances, és clar! — Josep M. Mainat (@MainatJM) July 29, 2022

Toni Cruz lamenta que ni TV3 ni la productora no s’hagin pronunciat sobre el plagi

Era juliol quan van amenaçar la productora d’Eufòria de prendre accions legals perquè asseguraven que el programa calcava “el format, l’escenografia i els personatges” que van crear ells el 2000 “sense reconèixer-ne l’autoria“. Ha passat tot l’estiu i ningú no s’ha posat en contacte amb ells, per la qual cosa creuen que no els importa i han decidit continuar endavant amb la denúncia contra ells.

“Em vaig emprenyar molt. Bàsicament, no s’entén gaire que una cadena pública, amb l’ètica que ha tingut sempre TV3, arribi a aquests extrems de copiar-ho i que la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals no ho hagi vist i que ni el Consell de l’Audiovisual de Catalunya, el director de Programes ni el director de TV3 diguin res”, ha manifestat.

Els tes finalistes d’Eufòria en la gran final | TV3

I prossegueix en unes declaracions que demostren que estan enfadats i que prendran mesures: “Hem anat de vacances, hem vist que no ha passat res. Tothom xiula i mira cap amunt. Ara serà el moment de començar-ho a activar“, ha amenaçat abans d’una denúncia que pot fer parlar molt. La cadena va evitar parlar de la segona temporada d’Eufòria durant la presentació de la nova temporada, el que podria tenir a veure amb aquesta demanda de Josep Maria Mainat que podria forçar-los a posposar l’estrena encara una mica més.