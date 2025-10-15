L’anècdota viral de Candela Peña i la menopausa: “Roba interior enganxada”

Candela Peña ha protagonitzat un al·legat a La Revuelta que s’ha viralitzat en les últimes hores. L’actriu catalana ha confessat que ha entrat de ple en la menopausa i és ara quan s’ha adonat que es tracta d’una etapa de la dona molt poc visibilitzada: “Ja he deixat enrere l’etapa de la fertilitat, ara estic en tractament hormonal perquè estic en pla climateri”.
En aquesta intervenció a TVE, assegura que moltes dones li demanen que divulgui públicament sobre aquest moment vital. El problema? Que no vol ser la portaveu de la menopausa i, per tant, li ha exigit que entrevisti alguna experta sobre el tema: “No em pots fer això perquè jo vull fer-me la jove i que em donin papers“. De fet, assegura que una dona li va recomanar al supermercat que mengi nabius perquè són bons “per a això meu”.
El tabú de la menopausia— La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) October 14, 2025
Visibilizándola es como se evita la vergüenza y la estigmatización. #LaRevuelta pic.twitter.com/jKrmc6IxQt
L’anècdota més boja de Candela Peña, amb una dermatòloga amb fogots
L’anècdota més boja? De quan va acudir a la dermatòloga fa uns dies: “Davant meu, estava asseguda la senyora rossa, guapa, de bon cos… i, de sobte, comença a suar moltíssim. No era normal, suava que regalimava la suor i semblaven les cascades del Niàgara“. L’actriu va veure que la doctora, que tenia edat de menopausa, s’aixecava, es posava dempeus i es descordava la bata: “Em va arribar a dir que tenia les calces i els sostenidors enganxats al cos. S’estava liquant viva“.
I aquesta només és una dona amb menopausa de les qui han parlat amb ella: “Totes les dones que em demanen que parli en antena de sequedat vaginal, les qui no poden sortir al carrer… perquè pots arribar a tenir milions de símptomes. David, has de convidar un expert sobre el tema que parli de tot això“, ha reclamat.
A més a més, l’actriu ha aprofitat aquest gran aparador públic per fer una crida. És conscient que moltíssima gent veu La Revuelta cada nit i, per això, els ha demanat que s’ofereixin com a voluntaris per fer companyia a les persones grans que hi ha soles. Una Candela Peña que no ha dubtat a fer una petició rere una altra.