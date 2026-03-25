Candela Peña ha tornat a fer de les seves durant la intervenció a La Revuelta. L’actriu catalana ha deixat tothom parat amb les confessions que ha fet en la seva secció, la que ha revolucionat completament el plató de David Broncano. El primer que ha fet? Criticar el programa per la seva actitud durant l’entrevista a Pedro Almodóvar: “No heu de jugar amb aquesta ximpleria, sou uns heteruzos. Va ser molt ordinari i no em va semblar bé que gastessin 24 ous per fer dos flams i que els féssiu volar. Jo soc la germana d’Almodóvar i veig que aquests marietets us esteu tirant-vos per sobre el seu flam i us escridasso, que una cullerada d’aquell flam és el sant grial! És una delícia!”.
I d’aquesta esbroncada, a compartir dues anècdotes molt íntimes que han fet molta gràcia. Amb l’humor i la simpatia que la caracteritza, Candela Peña ha reconegut que té anècdotes sexuals molt potents. Entre els titulars? Que prefereix anar al llit amb homes més aviat grassos: “He estat amb homes amb un perímetre preciós. Recordo un que era molt alt, però també una vedella de Virgínia. És un somni i una bellesa poder fer balancí en una panxa“.
D’aquest home gran misteriós, ha reconegut un record no tan agradable: “Aquella persona gairebé em va ofegar… Va voler fer-se el modern amb una pràctica que no comentarem i gairebé em moro amb la ximpleria. I no hauria d’explicar això… De fet, m’encantaria fer marxa enrere i no explicar-ho”, ha acabat dient.
Però ha donat més detalls, és clar: “Era un antic i un cateto, la veritat. Vaig comentar-li que una amiga meva feies unes coses precioses i aquest senyor conservador va animar-se. Va treure’m la samarreta i me la va embolicar al cap”, ha dit abans de fer-ne la simulació amb David Broncano. El presentador ha reconegut que li havia semblat “una tortura”: “Que et faci això un senyor de 200 kg? Que em matava! Vaig veure’m obligada a fer-li un cop als testicles per alliberar-me“, ha dit ella.
Candela Peña, agredida al supermercat
En un altre moment de l’entrevista, la catalana ha compartit una anècdota que va viure al supermercat fa només uns dies. Candela Peña estava amb els cascos quan, de sobte, va sentir que un amic seu se l’havia trobat i cridava el seu nom. Estaven parlant quan, de sobte, una senyora va apropar-se a ells: “Em va dir T’he superat“. Ella no li va fer cas i va marxar uns metres més enllà a comprar alguna manta, però el seu amic va quedar-se amb curiositat de saber a què es referia: “Va apropar-se a ella i va preguntar-li directament en què em superava”. I, llavors, la fan va deixar anar la veritat: “No, deia que Te super amo“.
No havia entès bé el que deia i tot podria haver quedat aquí, si no fos perquè la dona va voler tocar la Candela: “De sobte, em va trencar la bossa amb les mantes i comença a dir-me que a mi no em coneix ningú. Em va deixar tirada a terra amb les mantes volant i el meu amic sense entendre res. Què estava passant? Crec que va voler tocar-me, va relliscar i em va tirar a terra”. La cosa és que el personal de seguretat els va cridar l’atenció: “La gent se m’apropa als supermercats, a mi hi ha senyores que m’han agredit al supermercat“, ha lamentat.
Una intervenció de Candela Peña mai no passa desapercebuda i, encara menys, si es dedica a explicar coses com aquesta.