Candela Peña s’ha convertit aquesta temporada en una de les col·laboradores més aclamades de La Revuelta. L’actriu de Gavà s’ha incorporat al programa més esbojarrat de RTVE i mai deixa ningú indiferent amb les seves seccions. No se sap què explicarà ni per on anirà la conversa, però el bon rotllo amb David Broncano sempre hi és i això dona peu a sentir anècdotes surrealistes. En el programa d’aquest dimarts dia 9, Candela Peña ha compartit dues històries relacionades amb les celebracions. Sempre diuen que cal vigilar i no cridar gaire quan arriba una nota notícia, no fos cas que al final no arribi a bon port. En el seu cas, el port i el món marítim estan molt relacionades amb ambdues experiències.
La celebració més desastrosa de Candela Peña
Només posar un peu a l’escenari, Candela Peña ha iniciat el seu xou setmanal fent riure el públic i el presentador, que sempre juga amb la seva col·laboradora. Resulta que l’actriu havia estat convocada per recollir un Premi Ondas, un dels guardons més preuats del món de la comunicació, però justament el dia anterior havia rebut un contracte molt bo per fer una publicitat. “Començant el gener al cent per cent”, ha explicat ella. La proposta estava “molt ben pagada” i per celebrar la notícia va decidir invertir aquests calés en una bona mariscada. “Aniré al mercat i em compraré unes bones ostres, caragols, tot allò que vaig poder”.
No se dice el nombre pero todos sabemos quién es el cómico que le robó esa publicidad a Candela Peña como buen ave de rapiña 🐦 #LaRevuelta pic.twitter.com/5PVdsEGa4E— La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) December 9, 2025
Després d’aquesta gran festa del marisc, el seu nen va començar a trobar-se malament i ella també. “Gran intoxicació negra, una intoxicació a casa que no podia ni recollir l’Ondas ni fer la publicitat. Ja m’havia gastat tots els diners en el marisc”, ha explicat. Vaig comprar absolutament de tot, i això, potser, va ser l’error perquè alguna cosa del que havia estat va provocar la intoxicació. Ara bé, qui va quedar-se amb aquesta publicitat? Resulta que un “còmic que havia passat pel sofà de La Revuelta“, va quedar-se amb l’anunci perquè ella no podia fer-lo.
Una experiència policial al port de Barcelona
Les aventures de Candela Peña no s’aturen mai i després de revelar la seva celebració més desafortunada, l’actriu ha explicat una experiència “policial” durant un rodatge a Barcelona. “La vida no em deixa que jo celebri”, ha insistit Candela Peña abans de recordar una altra història sobre l’ego de les persones conegudes i els famosos. Resulta que estava fent un rodatge al port de Barcelona a les quatre de la matinada. Durant una pausa que van fer per canviar la il·luminació, ella va sortir a fer una volta pel port trobant-se de cara amb un vaixell i, pensant que l’havien reconegut per ser actriu, va quedar-se completament parada perquè veia que l’embarcació es dirigia cap a ella.
“Era a la part de les mercaderies i estava allà mirant un vaixell molt estrany i els contenidors. De sobte el vaixell vaig pensar que venia cap a mi, a les quatre de la matinada. Quan ja estava a punt de tocar els pneumàtics de protecció em pregunten: ‘Què estem fent malament’? I jo vaig respondre ‘A mi què m’expliques?’. Em van dir ‘Tu sabràs que ets policia'”. Resulta que anava completament vestida de policia pel rodatge de la pel·lícula, amb una pistola inclosa i els va haver d’explicar que era actriu. En aquell moment de confusió, la persona sí que va reconèixer-la com a Candela Peña. Una anècdota molt divertida per explicar una de les seves aventures.