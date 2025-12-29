Candela Peña ha concedit una entrevista molt personal que ha servit per conèixer el drama que està travessant recentment. L’actriu catalana, després de més de 30 anys en el món del cinema, es troba en un moment de “dubte” i “por“. El titular és prou potent, ja que reconeix que és una situació “complicada” com a persona i com a actriu: “Em sento bastant perduda“. La cosa és que s’ha adonat que en l’última dècada tot ha canviat molt i s’hi ha hagut d’adaptar: “La vida et va ensenyant i t’adones que no és com ho havies idealitzat, aquest lloc dista de la fantasia que m’havia imaginat quan era jove”.
La catalana revela que està una mica “frustrada“, una confessió que deixa els seus seguidors una mica preocupats. No ha especificat ben bé què li passa, ja que diu que tampoc no vol sonar queixosa, però el que no porta bé és que aquesta sigui una feina tan inestable: “No soc una actriu que tingui continuïtat laboral. Aquest any he rodat una pel·lícula per a Netflix, però feia cinc anys que no rodava cap pel·lícula. Els diners no els pots estirar durant cinc anys“.
La Candela reconeix que se sent més fràgil que la seva mare, per exemple: “Soc més semblant al meu pare, ara estic en un moment complicat de dubte, de por, em sento bastant perduda. Imagino que té a veure amb l’edat, amb la fantasia que m’havia fet quan era més jove d’imaginar on estaria en aquest moment de la vida. Veus on et trobes i t’adones que dista molt de la fantasia que t’havies fet”. I també estan les veritats del banquer: “La vida et va ensenyant i tu et vas adonant que no és el que tu t’havies idealitzat ni que aquesta professió era una cosa absolutament maca”.
“Em dedico a això per vocació absoluta, però després hi ha una altra part hipòcrita, estranya també en els últims 10 anys sento que tot ha canviat molt, molt i molt i m’hi he d’adaptar. I jo soc càncer, em costen els canvis. Si ja m’imagina passar de l’estiu a la tardor, doncs imagina tot això”, ha prosseguit. “M’han aparegut unes pors que jo abans no tenia. Jo abans, quan no treballava, pensava que ja arribaria un paper que m’encantés i sobreviuré. Però ara tu dius Hòstia tinc una edat i un fill que potser voldrà estudiar. Arribaré?“, ha dit amb la mar al cor.
Candela Peña prefereix treballar a televisió o com a actriu?
Si ha pogut mantenir-se ha estat gràcies a les intervencions televisives, que compensen una mica els moments de menys feina com a actriu: “Jo a La Revuelta no sé ni quan hi vaig, però sé que puc anar-hi dues vegades cada mes. Amb això, he de calcular per viure”. Ella és mare soltera, a més a més, així que ha de tirar de la seva família i també ha d’estalviar per pensar en el futur.
Ella sempre ha estat una intèrpret molt sincera i, vist amb perspectiva, creu que no li ha anat bé ser tan transparent: “Soc algú que incomoda perquè veig coses que em sorprenen. Crec que ens estan fent creure que les dones tenim més veu, però no és cert. Quan et vas fent gran, el sistema et dona una veu que tampoc és real. El que celebro és que en aquest sector existeixen més directores”.
La veiem amb bastant freqüència al programa de David Broncano, qui diu que la “meravella” i també al de Marc Giró. No es considera col·laboradora com a tal, diu, ja que sempre prioritzarà la interpretació perquè és la seva “gran vocació“. El que ha volgut deixar clar en aquesta intervenció a La Script és que la professió d’actriu no és tan fàcil com pot semblar des de fora: “No vull que la gent fantasiegi amb què un actor és algú amb una copa de còctel o un vidre de Baccarat a la coberta d’un iot”.