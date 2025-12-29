Candela Peña ha concedido una entrevista muy personal que ha servido para conocer el drama que está atravesando recientemente. La actriz catalana, después de más de 30 años en el mundo del cine, se encuentra en un momento de «duda» y «miedo«. El titular es bastante potente, ya que reconoce que es una situación «complicada» como persona y como actriz: «Me siento bastante perdida«. La cosa es que se ha dado cuenta de que en la última década todo ha cambiado mucho y se ha tenido que adaptar: «La vida te va enseñando y te das cuenta de que no es como lo habías idealizado, este lugar dista de la fantasía que me había imaginado cuando era joven».
La catalana revela que está un poco «frustrada«, una confesión que deja a sus seguidores un poco preocupados. No ha especificado bien qué le pasa, ya que dice que tampoco quiere sonar quejosa, pero lo que no lleva bien es que este sea un trabajo tan inestable: «No soy una actriz que tenga continuidad laboral. Este año he rodado una película para Netflix, pero hacía cinco años que no rodaba ninguna película. El dinero no lo puedes estirar durante cinco años«.
🎙 “Estoy en un momento de duda y de miedo, me siento bastante perdida"— La Script (@LaScript) December 26, 2025
👥 @maguerram entrevista a @candela_penya en el nuevo episodio navideño
▶️ YouTube: https://t.co/fbuebphHN8 pic.twitter.com/EkYMRlHskG
Candela reconoce que se siente más frágil que su madre, por ejemplo: «Soy más parecida a mi padre, ahora estoy en un momento complicado de duda, de miedo, me siento bastante perdida. Imagino que tiene que ver con la edad, con la fantasía que me había hecho cuando era más joven de imaginar dónde estaría en este momento de la vida. Ves dónde te encuentras y te das cuenta de que dista mucho de la fantasía que te habías hecho». Y también están las verdades del banquero: «La vida te va enseñando y tú te vas dando cuenta de que no es lo que tú habías idealizado ni que esta profesión era algo absolutamente bonito».
«Me dedico a esto por vocación absoluta, pero luego hay otra parte hipócrita, extraña también en los últimos 10 años siento que todo ha cambiado mucho, mucho y mucho y me he de adaptar. Y yo soy cáncer, me cuestan los cambios. Si ya me imagina pasar del verano al otoño, pues imagina todo esto», ha proseguido. «Me han aparecido unos miedos que yo antes no tenía. Yo antes, cuando no trabajaba, pensaba que ya llegaría un papel que me encantase y sobreviviré. Pero ahora tú dices Hostia tengo una edad y un hijo que quizás querrá estudiar. ¿Llegaré?«, ha dicho con el mar al corazón.
¿Candela Peña prefiere trabajar en televisión o como actriz?
Si ha podido mantenerse ha sido gracias a las intervenciones televisivas, que compensan un poco los momentos de menos trabajo como actriz: «Yo en La Revuelta no sé ni cuándo voy, pero sé que puedo ir dos veces cada mes. Con esto, tengo que calcular para vivir». Ella es madre soltera, además, así que tiene que tirar de su familia y también debe ahorrar para pensar en el futuro.
Ella siempre ha sido una intérprete muy sincera y, visto con perspectiva, cree que no le ha ido bien ser tan transparente: «Soy alguien que incomoda porque veo cosas que me sorprenden. Creo que nos están haciendo creer que las mujeres tenemos más voz, pero no es cierto. Cuando te vas haciendo mayor, el sistema te da una voz que tampoco es real. Lo que celebro es que en este sector existen más directoras».
La vemos con bastante frecuencia en el programa de David Broncano, quien dice que la «maravilla» y también en el de Marc Giró. No se considera colaboradora como tal, dice, ya que siempre priorizará la interpretación porque es su «gran vocación«. Lo que ha querido dejar claro en esta intervención en La Script es que la profesión de actriz no es tan fácil como puede parecer desde fuera: «No quiero que la gente fantasée con que un actor es alguien con una copa de cóctel o un vidrio de Baccarat en la cubierta de un yate».