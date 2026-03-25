Candela Peña ha vuelto a hacer de las suyas durante su intervención en La Revuelta. La actriz catalana ha dejado a todos boquiabiertos con las confesiones que ha hecho en su sección, la que ha revolucionado completamente el plató de David Broncano. ¿Lo primero que ha hecho? Criticar el programa por su actitud durante la entrevista a Pedro Almodóvar: «No debéis jugar con esta tontería, sois unos heteruzos. Fue muy ordinario y no me pareció bien que gastaran 24 huevos para hacer dos flanes y que los lanzaran por el aire. Yo soy la hermana de Almodóvar y veo que estos maricas os estáis tirando su flan por encima y os grito, ¡que una cucharada de ese flan es el santo grial! ¡Es una delicia!».

Y de esta bronca, a compartir dos anécdotas muy íntimas que han hecho mucha gracia. Con el humor y la simpatía que la caracterizan, Candela Peña ha reconocido que tiene anécdotas sexuales muy potentes. ¿Entre los titulares? Que prefiere ir a la cama con hombres más bien gordos: «He estado con hombres con un perímetro precioso. Recuerdo uno que era muy alto, pero también una ternera de Virginia. Es un sueño y una belleza poder hacer balancín en una panza«.

De este hombre grande y misterioso, ha reconocido un recuerdo no tan agradable: «Esa persona casi me ahogó… Quiso hacerse el moderno con una práctica que no comentaremos y casi me muero con la tontería. Y no debería contar esto… De hecho, me encantaría dar marcha atrás y no contarlo», ha terminado diciendo.

La anécdota íntima de Candela Peña sorprende a todos | TVE

Pero ha dado más detalles, claro: «Era un antiguo y un cateto, la verdad. Le comenté que una amiga mía hacía unas cosas preciosas y este señor conservador se animó. Me quitó la camiseta y me la envolvió en la cabeza», dijo antes de hacer la simulación con David Broncano. El presentador reconoció que le había parecido «una tortura»: «¿Que te haga eso un señor de 200 kg? ¡Que me mataba! Me vi obligada a darle un golpe en los testículos para liberarme«, dijo ella.

Candela Peña, agredida en el supermercado

En otro momento de la entrevista, la catalana compartió una anécdota que vivió en el supermercado hace solo unos días. Candela Peña estaba con los auriculares cuando, de repente, sintió que un amigo suyo la había encontrado y gritaba su nombre. Estaban hablando cuando, de repente, una señora se acercó a ellos: «Me dijo Te he superado«. Ella no le hizo caso y se fue unos metros más allá a comprar alguna manta, pero su amigo se quedó con curiosidad de saber a qué se refería: «Se acercó a ella y le preguntó directamente en qué me superaba». Y, entonces, la fan soltó la verdad: «No, decía que Te super amo«.

No había entendido bien lo que decía y todo podría haber quedado ahí, si no fuera porque la mujer quiso tocar a Candela: «De repente, me rompió la bolsa con las mantas y comenzó a decirme que a mí no me conoce nadie. Me dejó tirada en el suelo con las mantas volando y mi amigo sin entender nada. ¿Qué estaba pasando? Creo que quiso tocarme, resbaló y me tiró al suelo». La cosa es que el personal de seguridad les llamó la atención: «La gente se me acerca en los supermercados, a mí hay señoras que me han agredido en el supermercado«, lamentó.

Una intervención de Candela Peña nunca pasa desapercibida y, menos aún, si se dedica a contar cosas como esta.