Candela Peña se ha convertido esta temporada en una de las colaboradoras más aclamadas de La Revuelta. La actriz de Gavà se ha incorporado al programa más alocado de RTVE y nunca deja a nadie indiferente con sus secciones. No se sabe qué contará ni por dónde irá la conversación, pero el buen rollo con David Broncano siempre está presente y eso da pie a escuchar anécdotas surrealistas. En el programa de este martes día 9, Candela Peña ha compartido dos historias relacionadas con las celebraciones. Siempre dicen que hay que vigilar y no cantar victoria cuando llega una buena noticia, no sea que al final no llegue a buen puerto. En su caso, el puerto y el mundo marítimo están muy relacionados con ambas experiencias.

La celebración más desastrosa de Candela Peña

Al poner un pie en el escenario, Candela Peña inició su show semanal haciendo reír al público y al presentador, que siempre juega con su colaboradora. Resulta que la actriz había sido convocada para recoger un Premio Ondas, uno de los galardones más preciados del mundo de la comunicación, pero justamente el día anterior había recibido un contrato muy bueno para hacer una publicidad. «Comenzando enero al cien por cien», explicó ella. La propuesta estaba «muy bien pagada» y para celebrar la noticia decidió invertir ese dinero en una buena mariscada. «Iré al mercado y me compraré unas buenas ostras, caracoles, todo lo que pueda».

No se dice el nombre pero todos sabemos quién es el cómico que le robó esa publicidad a Candela Peña como buen ave de rapiña 🐦 #LaRevuelta pic.twitter.com/5PVdsEGa4E — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) December 9, 2025

Después de esta gran fiesta de mariscos, su niño comenzó a encontrarse mal y ella también. «Gran intoxicación negra, una intoxicación en casa que no podía ni recoger el Ondas ni hacer la publicidad. Ya me había gastado todo el dinero en el marisco», explicó. Compré absolutamente de todo, y eso, tal vez, fue el error porque algo de lo que había comprado provocó la intoxicación. Ahora bien, ¿quién se quedó con esa publicidad? Resulta que un «cómico que había pasado por el sofá de La Revuelta«, se quedó con el anuncio porque ella no podía hacerlo.

Candela Peña revela la seva celebració més complicada a ‘La Revuelta’ | RTVE

Una experiencia policial en el puerto de Barcelona

Las aventuras de Candela Peña no se detienen nunca y después de revelar su celebración más desafortunada, la actriz explicó una experiencia «policial» durante un rodaje en Barcelona. «La vida no me deja que yo celebre», insistió Candela Peña antes de recordar otra historia sobre el ego de las personas conocidas y los famosos. Resulta que estaba haciendo un rodaje en el puerto de Barcelona a las cuatro de la mañana. Durante una pausa que hicieron para cambiar la iluminación, ella salió a dar una vuelta por el puerto encontrándose de cara con un barco y, pensando que la habían reconocido por ser actriz, se quedó completamente parada porque veía que la embarcación se dirigía hacia ella.

«Estaba en la parte de las mercancías y estaba allí mirando un barco muy extraño y los contenedores. De repente el barco pensé que venía hacia mí, a las cuatro de la mañana. Cuando ya estaba a punto de tocar los neumáticos de protección me preguntan: ‘¿Qué estamos haciendo mal’? Y yo respondí ‘¿A mí qué me cuentas?’. Me dijeron ‘Tú sabrás que eres policía'». Resulta que iba completamente vestida de policía por el rodaje de la película, con una pistola incluida y les tuvo que explicar que era actriz. En ese momento de confusión, la persona sí que la reconoció como Candela Peña. Una anécdota muy divertida para contar una de sus aventuras.