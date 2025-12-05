Dani Rovira es uno de los actores más carismáticos y queridos en España. El actor que dio el gran salto a la fama gracias a su papel en Ocho Apellidos Vascos, ha vuelto esta semana a La Revuelta para promocionar su próxima película, Playa de lobos, un film que protagoniza con Guillermo Francella. Ahora bien, de nuevo el protagonismo se lo ha llevado una de sus anécdotas más íntimas. En cada programa David Broncano pregunta a los invitados dos cuestiones clásicas: el dinero en el banco y las relaciones sexuales en los últimos treinta días. En su primera temporada en La Revuelta, el actor andaluz se sinceró con una revelación muy curiosa: cómo había sido su «paja más triste». Este jueves, sin embargo, ha superado la confesión anterior con «la paja abandonada».

Dani Rovira explica cómo ha empeorado su vida sexual

En el año 2020 la vida de Dani Rovira dio un giro de 180 grados tras recibir un diagnóstico de un linfoma de Hodgkin, un tipo de cáncer cuando aún no había cumplido ni 40 años. Para tratar la enfermedad se sometió a sesiones de radioterapia y a pesar de que anunció seis meses después que había ganado la batalla al cáncer, decidió explicar en La Revuelta cómo había sido su paja más triste. Antes de las sesiones de quimioterapia, los médicos le recomendaron que congelara esperma por el riesgo que existía de quedarse estéril. «Ya me ves a mí en el baño del hospital haciéndome una paja con dos mascarillas puestas porque estábamos en plena pandemia… Ha sido la más operativa y práctica de mi vida y la hice triste y con miedo», recordó. Ahora, sin embargo, parece que hay otra historieta sexual que podría superar esta experiencia.

Dani Rovira habla de pajas en ‘La Revuelta’ y revela una anécdota muy íntima | RTVE

David Broncano quiso saber cómo había cambiado su vida sexual un año después y probablemente no se esperaba que la respuesta fuera tan surrealista. «Quizás no ha sido tan triste, pero creo que es la primera vez que la suma de los últimos 30 días es menos 1». Dani Rovira ha explicado que ha sido «un mes sexualmente deplorable» y que realmente no tenía ganas de hacer nada. «Como sé que fisiológicamente se debe hacer dije me haré un remedio, sin ganas», confiesa.

«Comencé en diferentes días un par de maniobras y sin ni siquiera llegar a la mitad lo dejé estar», explicó mientras David Broncano indagaba en esta situación. «¿Lo cancelaste?», quiso saber el presentador. «Llevo la paja del cáncer y la paja del cancel [cancelada]» explicó antes de darse un abrazo con Broncano. Si la vida sexual del actor mejora, eso solo lo sabe él, por ahora, parece decidido a «esperar después de Navidad» a ver si la cosa mejora.

Dani Rovira analiza la belleza de David Broncano

Uno de los fragmentos de la entrevista del actor ha sido hablar de la edad y los retoques estéticos. Broncano y Rovira se pusieron a hablar del bótox, para saber si alguno de ellos lo usa o no. Todo esto dio pie a explicar una anécdota sobre la belleza. Resulta que un director de un casting le dijo que era una persona «feo-guapo». «Con los años he dicho: ‘creo que sí’. Me parece que a ti te pasa lo mismo», reflexionó sobre el rostro del presentador de La Revuelta.

En resumen, una entrevista muy divertida que vuelve a poner sobre la mesa la vida sexual de Dani Rovira, que nunca guarda detalles íntimos cuando visita La Revuelta.