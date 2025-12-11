Jordi Hurtado ha cumplido uno de los sueños de David Broncano, poder tener a esta estrella icónica en el plató de La Revuelta. Ha sido gracioso verlo como entrevistado, un papel que no suele interpretar muy a menudo, aunque ha decepcionado bastante que se le haya permitido no responder ninguna de las preguntas clásicas del programa de TVE. De hecho, ni siquiera le han formulado las cuestiones sobre las relaciones sexuales que mantiene cada mes y el dinero que tiene en el banco… ¿quizás como una muestra de respeto hacia esta figura? ¿O porque él lo había solicitado así? Sea como sea, punto negativo para el show irreverente de la cadena pública.

Sea como sea, la entrevista ha tenido jugo y hemos podido descubrir algunos secretos del presentador. Lo que más interesaba era saber detalles del futuro de su programa. ¿Continuará Saber y ganar o empieza a ver el final? Esta temporada, ha sido la primera que Jordi Hurtado ha pedido no presentarlo los fines de semana y muchos creen que puede ser el principio del fin. Él lo niega, sin embargo, y justifica esta decisión: «Hasta hace poco, el programa renovaba cada tres meses. Ahora, afortunadamente, hemos pasado a firmar por un año completo así que habrá Saber y ganar, al menos, hasta la temporada 30. Y creo que más, creo que nos sobrevivirá a los que lo estamos haciendo ahora«.

¿Jordi Hurtado tiene previsto jubilarse pronto?

Precisamente sobre su jubilación ha querido insistir David Broncano: «El programa seguirá, absolutamente, aunque yo me jubilara. Piensa que ayer hice el programa 6.825 sin contar los del fin de semana. ¡El programa hará 29 años en antena el próximo mes de febrero, parece que se está consolidando en la programación!», ha dicho bromeando. Si no estará los fines de semana, dice, es porque su familia estaba «desesperada».

Es normal que le pregunten por qué no se jubila, confiesa, ya que hace años que cumplió los 65 años y todos sus amigos están jubilados: “No me veo sin hacer nada, tendría que ponerme a hacer otras cosas y no pararé porque estoy tan bien que quiero continuar activo”, dijo en otra entrevista reciente a El independiente.

Jordi Hurtado no ha respondido las preguntas clásicas | TVE

Jordi Hurtado reconoce que es familiar de Jordi Évole

Ha sido gracioso, en otro momento de esta intervención, que Jordi Hurtado sacara a la luz que es familiar de Jordi Évole. La abuela del presentador de La Sexta era prima hermana de la madre de Hurtado, una relación que sorprende: «El padre de Jordi Évole se llama Gonzalo Évole Hurtado, de hecho. Recuerdo ir a Cornellà cuando era pequeño para ver a su familia y, a veces, coincidíamos allí. Tenemos buena relación, la verdad«.

Además, han aprovechado su presencia para recuperar uno de los primeros momentos de Jordi Hurtado en televisión. En uno de sus primeros castings, en 1984, una jovencísima Mercedes Milá le pedía que mostrara sus habilidades para un programa de entrevistas. No lo cogieron y reconoce que se quedó «muy frustrado«. Unos meses después, el presentador insistió con el jefe de programas y considera que eso fue clave para su fichaje.

Es habitual que los invitados hagan un regalo personal a David Broncano en estas entrevistas. Pues, efectivamente, también ha resultado curioso el obsequio que ha escogido Jordi Hurtado. El conductor del concurso más longevo de TVE le ha llevado uno de los pulsadores del programa firmado por él mismo: “Ha estado en las manos de muchos magníficos”, le ha dicho. Y el presentador del programa se ha mostrado contentísimo: “Qué tacto del conocimiento”. Ha sido muy gracioso cuando se ha dado cuenta de que, además, servía para guardar servilletas: “Es que los catalanes lo aprovechamos todo”.

¿Qué ha explicado Jordi Hurtado en La Revuelta? | TVE

El icónico presentador de la cadena pública ha hablado del futuro de Saber y ganar | TVE

Una conversación completa que habrá gustado a los fans del presentador, sí, pero que deja con ganas de más porque se ha notado mucho que faltaban las preguntas clásicas.